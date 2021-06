Montagmorgen-Podcast #399

Teaser Auch wenn sie nur digital stattfindet, so ist die E3 2021 doch in vollem Gange. Wir haben sie ausführlich begleitet und wollen damit auch nicht aufhören, im MoMoCa fassen wir die erste Tage zusammen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es ist Juni – im Juni stehen normalerweise Flüge nach Los Angeles an. Also rein beruflich natürlich, denn dirt findet jedes Jahr mit der E3 eine der größten Videospielmessen der Welt statt. Durch die Corona-Pandemie sieht das aber alles etwas anders aus, und so ist die E3 2021 eine rein digitale Veranstaltung. Das hält uns natürlich nicht ab, euch mit den wichtigsten Infos zu versorgen.

Im heutigen Podcast fassen Hagen und Jörg zusammen, was in den letzten Tagen so passiert ist, und geben einen Ausblick auf heute und morgen abend. Bei all dem Messe-Trubel werden jefoch eure Fragen nicht vergessen, ebensowenig die Vorschau auf die GamersGlobal-Woche.