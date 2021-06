PM: Entwickler-Kommentare zu STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN (Square Enix)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen des SQUARE ENIX PRESENTS auf der E3 enthüllten wir STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN.

Das Spiel wird von einem All-Star-Team in Zusammenarbeit mit Team Ninja von KOEI TECMO entwickelt und liefert eine ganz andere Vision der Serie - glaubt uns, wir haben noch nie ein FINAL FANTASY wie dieses gespielt.

Aber nicht wir erzählen euch jetzt mehr über diesen Titel - wir lassen einfach die Macher selbst zu Wort kommen.

Das ursprüngliche Konzept für STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN kam nach der Veröffentlichung von DISSIDIA 012duodecim FINAL FANTASY auf. Ich dachte für mich selbst, dass mein nächstes Spiel Actionelemente enthalten sollte, in denen man Schauplätze erobert statt der üblichen Kämpfe gegen Charaktere.

Einige Zeit ging ins Land, ohne dass irgendetwas dabei herauskam, aber unabhängig davon entwickelte ich einen weiteren Plan für eine neue Serie von FINAL FANTASY-Titeln, die sich um "die Geschichte eines wütenden Mannes" drehen sollte. Noch mehr Zeit verging, und als ich dann den Auftrag für ein neues Konzept bekam, kombinierte ich diese beiden Ideen und das hier war das Ergebnis.

Es ist zwar FINAL FANTASY, aber es fühlt sich anders an. Und doch gibt es keinen Zweifel, dass das Blut von FINAL FANTASY durch die Adern dieses Spiels fließt.

Wir nahmen die Herausforderung an, diesen schwierigen Mittelweg für einen erwachsenen und stylishen Titel zu finden. Wir brauchen noch ein bisschen Zeit, bis wir das alles fertigbekommen, und das Kampfsystem ist zwar blutig, aber doch mit der Story verknüpft. Ich hoffe, ihr ergreift die Chance und probiert das Spiel mal aus.

"Es ist keine Hoffnung und kein Traum. Es ist wie Hunger. Wie Durst."

Als ich diese Zeile schrieb, fühlte ich, dass die Story lebendig geworden war.

Was treibt sie an, wenn sie das Chaos so sehr besiegen wollen, wie sie das tun?

Was sind ihre Hoffnungen und Träume?

Genau in diesem Moment fügten sich Fragmente und Teile der Story in einer machtvollen Weise zusammen.

Die Story, die ich schrieb - gefühlt innerhalb eines Atemzugs nach dem Niederschreiben dieser Zeile - war die von STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN. Ich finde, es ist eine ziemlich denkwürdige Geschichte geworden, die das Spiel und seine brutale Bildwelt gut begleitet.

Habt Spaß damit!

Getreu seiner Bezeichnung als "kühne neue Vision" steckt dieser Titel voller neuer Konzepte, die eine klare Trennlinie ziehen zwischen sich und früheren Titeln der FINAL FANTASY-Reihe. Ich kann gerade nicht allzu viele Details preisgeben, aber wir haben einen Hauch dieser Ambitionen in die Demoversion gebracht - einschließlich der Richtung des Titels und der generellen Bildwelt, also habt bitte Spaß damit.

Ich glaube, dass das Feedback, das wir von euch allen rund um den Globus bekommen werden, sehr wichtig für die weitere Verbesserung des Titels sein wird. Bitte teilt uns eure Gedanken über die Demoversion-Umfrage oder Social Media mit.

Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich diesen Titel mit euch spielen kann.

Dieser Titel wurde entwickelt, um etwas Neues in die Welt zu bringen, das seinen Platz neben vielen anderen FINAL FANTASY-Spielen einnehmen kann. Ich denke, man könnte es bezüglich der Positionierung als eine Nebengeschichte ansehen.

Es mag ein paar Leute geben, die enttäuscht davon sind, dass hier kein neuer nummerierter Titel der Serie angekündigt wurde, aber dieses Spiel besitzt Ambitionen, die selbst Titel der Hauptserie nicht erfüllen konnten.

Geerdete und herausfordernde Action von Team NINJA, unser von Blut bespritzter Protagonist, wie er seine Gegner buchstäblich zerfetzt und pulverisiert.

So sieht er fast so aus als ob…

Nun, wir haben diese Demoversion in der Hoffnung gestaltet, dass die Spieler diese neue Richtung, die der Titel mitbringt, am eigenen Leib erfahren können, wenigstens ein bisschen. Nachdem wir noch in der Entwicklung stecken, gibt es wohl noch ein paar Ecken, die nicht perfekt sind und auch für eine Weile nicht sein werden, aber ich hoffe, dass ihr dennoch Freude an dieser Demo habt.

Und lasst uns bitte wissen, was ihr über das Spiel denkt, ob es nun Positives oder Negatives ist, das ihr bemerkt habt - wir werden dieses Feedback bei der weiteren Entwicklung intensiv berücksichtigen.

Das Spielen von FINAL FANTASY IV vor 30 Jahren hat mich dazu gebracht, eine Karriere in der Spieleindustrie anzustreben, und ich hatte immer gehofft, dass ich eines Tages in die FINAL FANTASY-Serie involviert bin.

Als Team NINJA an DISSIDIA FINAL FANTASY arbeitete, war ich für eine andere Abteilung verantwortlich - ich weinte also jede Nacht bittere Tränen in mein Kopfkissen. Ich bin wirklich glücklich, an einem neuen FINAL FANTASY und einem Titel, der mit dem Ursprung der Marke verknüpft ist, beteiligt zu sein.

Unter Verwendung des Feedbacks, das uns die Spieler hoffentlich nach dem Testen der Demoversion geben, werden wir alle von Team NINJA daran arbeiten, diesen Titel zu etwas zu machen, das die Erwartungen erfüllt - und zwar nicht nur die der Action-Fans, sondern die der FINAL FANTASY-Fans in aller Welt.

Ich spielte schon in jungen Jahren FINAL FANTASY und so ist es eine große Ehre, an diesem Titel mitarbeiten zu können. Zudem bin ich wirklich begeistert davon, dass Team NINJA hier das erste reine Actionspiel in der FINAL FANTASY-Welt abliefern darf.

In dieser Demoversion haben wir spezifische Anpassungen vorgenommen, damit Spieler jeder Couleur Spaß mit ihr haben können - wir haben Elemente ins Spiel gebracht wie verschiedene Jobs und Waffentypen, anpassbare Schwierigkeitsstufen und großartige Spielbarkeit. Bitte teilt uns eure Gedanken mit und gebt uns Feedback, sobald ihr das Spiel ausprobiert habt!

Ich bin froh, dass wir dieses neue FINAL FANTASY-Spiel ankündigen konnten - ein Actionspiel, in dem Jack, ein Krieger des Lichts, Monster niedermetzelt und in ihrem Blut badet. Ich bin selbst ein großer Fan der FINAL FANTASY-Serie, ich werde also hart daran arbeiten, dass dieser blutbefleckte Jack ein Held wird!

Dieser Titel wurde mit dem charakteristischen Team NINJA-Schwierigkeitsgrad im Hinterkopf entwickelt, aber wenn ihr mal den Dreh raushabt, werdet ihr die Gegner in beglückender und befriedigender Weise erledigen können. Ich hoffe, dass ihr die Demoversion viele Male durchspielt und die verschiedenen Waffen und Fähigkeiten ausprobiert, die verfügbar sind.

Der Schwierigkeitsgrad kann auch gewechselt werden, ich empfehle euch also, auf einer niedrigeren Schwierigkeit anzufangen und sie langsam zwecks größerer Herausforderung zu erhöhen.

STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN wird 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC veröffentlicht.

Ihr könnt eine Demoversion auf PS5 herunterladen und ausprobieren - checkt sie doch mal aus (die Testphase endet am 24. Juni 202 um 16:59 MEZ)!