Spieleveteranen-Podcast #220: Anstoß zu We Are Football

Das Runde muss ins Eckige

PC

Teaser Mit We Are Football kehrt ein wahrer Fußball-Manager-Veteran zurück auf den Platz: Gerald Köhler, Schöpfer der Anstoss-Reihe. Jörg und Heinrich haben ihn sich in die Cast geholt.

Nicht nur so mancher Fußballnationalspieler feiert ein Comeback, pünktlich zur EM meldet sich auch ein erfahrener Manager-Macher zurück. Gerald Köhler designte die ersten drei Anstoss-Computerspiele, bevor er einige Saisons bei der Fußball Manager-Serie von Electronic Arts verbrachte. Mit seinem neuen Titel We Are Football will er den "deutschen Fußballmanager ins 21. Jahrhundert bringen", mit Bundesliga-Lizenz, Editor-Flexibilität und viel Platz im Vereinsmuseum. Im Spieleveteranen-Podcast gibt es neben einer Spielanalyse des neuen Werks auch Erinnerungen an die Vergangenheit, mit einer besonderen Würdigung von GFA-Basic und natürlich dem VfB Stuttgart. Im Vorspiel dieser Begegnung erwarten euch News-Bemerkungen und aktuelle Spielberichte.

0:00:15 News & Smalltalk

0:01:17 Das heutige Programm.

0:02:25 Gemischte News: Kurbel-Konsole Playdate ab Juli vorbestellbar, Sierra-Gründer Ken und Roberta Williams arbeiten an einem neuen geheimnisvollen Spiel namens The Secret.

0:14:25 Was haben wir zuletzt gespielt? Ratchet & Clank und No Man’s Sky 3.5 (Prisms-Update).

0:27:24 Interview: Gerald Köhler

0:27:35 Wir begrüßen Stargast Gerald Köhler, um über Fußballmanager damals und heute zu plaudern – und mit Jörgs Beihilfe einen VfB-Block zu bilden.

0:40:35 We Are Football ist gerade erscheinen. Was hat sich Gerald mit seinem neuen Spiel vorgenommen, was zeichnet einen "typisch deutschen" Fußballmanager aus?

0:54:32 Relativ flott eine Saison durchspielen, ohne dass zu sehr bei der Komplexität gespart wird: Wie soll der Balanceakt zwischen klassischen Tugenden und modernen Ansprüchen gelingen?

01:11:50 Zurück in die Manager-Vergangenheit: Fünf Jahre lang tüftelte Gerald an seinem Fußball-Simulationsprogramm, bevor daraus 1993 der Anstoss-Auftakt wurde. 2000 erfolgte der Transfer zu Electronic Arts und der Start der Fußball-Manager-Serie.

01:24:26 Historische Pressezitate zu Anstoss und eine kleine EM-Prognose.