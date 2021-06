E3 2021: Mechajammer: Pixel-Cyberpunk CRPG mit Demo und Trailer

PC Linux MacOS

Gestartet ist Mechajammer im Jahre 2017 als Copper Dreams auf Kickstarter. Das Studio Whalenought Studios aus Seattle hatte vorher bereits das klassisches Fantasy CRPG Serpent in the Staglands erfolgreich 2015 auf den Markt gebracht.

Die Geschichte von Mechajammer spielt in einem Cyberpunk Szenario auf einem fernen Planeten in der Kolonie Calitana. Diese Kolonie gehört zu den USA und die Regierung sendet ihre Bürger gewaltsam dort hin, um der Überbevölkerung auf der Erde entgegen zu wirken. Große Unternehmen und verbrecherische Syndikate teilen sich die Macht in Catalina, dort geht es für die Einwohner um das nackte Überleben.

Das Setting erinnert an Shadowrun ohne Magie aber mit den üblichen Augmentierungen. Die isometrische 2.5D-Optik ähnelt einer Mischung aus Octopath Traveler und Cloudpunk, das rundenbasierte taktische CRPG Kernspiel erinnert, gerade wegen des Settings, stark an Shadowrun auf dem Super Nintendo oder die späteren Umsetzungen von Harebrained Schemes - nur pixeliger.

Im Rahmen der PC Gaming Show wurde ein erster Trailer veröffentlicht, den ihr unten sehen könnt. Die Steam Seite mit der Demo ist freigeschaltet, das Releasedatum steht jedoch noch nicht fest.