PM: Unbound: Worlds Apart teleportiert sich am 28. Juli auf PC und Nintendo Switch – Demo verfügbar (Cosmocover)

PC Switch XOne PS4 Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Unbound: Worlds Apart teleportiert sich am 28. Juli auf PC und Nintendo Switch – Demo verfügbar

– Öffnet Portale und springt zwischen Welten umher – Bald auch auf PlayStation und Xbox –

Bukarest, Rumänien, 14. Juni 2021 – Alien Pixel Studios veröffentlichen ihren heiß erwarteten Platformer-Adventure-Titel Unbound: Worlds Apart am 28. Juli 2021 auf Steam, GOG und im Epic Games Store, sowie auf der Nintendo Switch. PlayStation- und Xbox-Versionen vom Publisher Digerati kommen im weiteren Jahresverlauf 2021.

Beschwört in dieser neuen Metroidvania-Saga Portale um bösartige Monster zu besiegen und komplizierte Rätsel und Platforming-Herausforderungen zu lösen. Mit einer unglaublich erfolgreichen Kickstarter-Kampagne im Rücken ist Unbound: Worlds Apart bereit durch ein Portal in unsere Welt und auf unsere Bildschirme zu treten.

Probiert es aus! Mit der Unbound: Worlds Apart PC-Demo, die seit dem 11. Juni 21:00h MESZ auf Steam verfügbar ist. Europaexklusiv gibt es zudem eine Switch-Demo im Nintendo Store!

Legt eure spitzen Hüte bereit und übernehmt die Kontrolle über den talentierten jungen Magier Soli, der sich dem unbarmherzigen Bösen entgegenstellt, das die Realität zu zerreißen droht. Nutzt Solis Kräfte und taucht tiefer und das dunkle Fantasy-Universum von Unbound: Worlds Apart ein. Neugier und Entdeckungsdrang lohnen sich, denn in manchen Portalen funktionieren die Regeln der Physik anders und ermöglichen so neue Gameplay-Möglichkeiten.

Features

Tretet durch das Portal von Unbound: Worlds Apart auf Twitter und Discord für regelmäßige Updates.

Über Alien Pixel Studios 2016 gestartet, begann das Indie-Studio Alien Pixel als Drei-Personen-Teilzeit-Team. Heute umfasst das Team acht leidenschaftliche Mitglieder und wird von tausenden Spielerinnen und Spielern unterstützt, während es an dseinem bisher größten Projekt arbeitet: Unbound: Worlds Apart. https://unboundthegame.com/