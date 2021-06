PM: Far Cry 6: Eine Frage der Mentalität (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Far Cry 6 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 6 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am07. Oktober 2021erscheintFarCry 6für XboxOneund Xbox SeriesX|S und orientiert sich an einem ganz neuen Konzept, das sich Resolver nennt. Die Inspiration dafür kommt aus Kuba, denn der neue Teil vonFarCry 6 spielt in dem fiktiven Setting der Stadt Yara. Das Wort Resolver ist ein kubanischer Ausdruck,basierend auf demErfinden von Lösungen. Dieses Motto ist die treibende KrafthinterFarCry 6, den Guerilla-Protagonist*innen und der Art und Weise, wie Spieler*innen in die Welt eintauchen.

Das Wort Resolver besitzt in Kuba eine tiefere Bedeutung. Aufgrund der jahrelangen Knappheit von Güternwurden die Einwohner dazu gezwungen, kreative Lösungen für Probleme jeglicher Art zu finden.

“Weil der Import von Gegenständen so schwierig war, mussten die Kubaner mit dem auskommen, was sie bereits auf der Insel hatten”, sagt Lead Game Designer DavidGrivel. “Deshalb sehen wir zum Beispiel so viele amerikanische Autos aus den 60er Jahren, die dort noch fahren. Aber bei Resolver geht es nicht nur darum, Objekte zu erhalten, sondern auch neue zu erschaffen. Bei unseren Recherchen haben wir uns zum Beispiel von Dingen wie einem Tischventilator inspirieren lassen, der aus einem alten Schallplattenspieler hergestellt wurde.”

Aber nun ab ins Spiel: Der Protagonist Dani Rojas startet inFarCry 6 eine Revolution gegen das Militär. Aufgrund derfeindlichenÜbermacht muss er kreative Lösungen bei der Wahl seiner Waffen finden, um an sein Ziel zu kommen.

“InFarCry 6 geht es bei Resolverdarum, Spiele*innenin eine Ein-Guerilla-Armee zu verwandeln, umein Maximum an Chaos anzurichten“, soGrivelweiter.

Lieber haben als brauchen, heißt es für Dani Rojas undso geht eszu Beginnerstmaldarum, Waffen zu schnorren, sie mit Waffen-Modsupzugraden und die Fahrzeuge für den eigenen Zweck umzubauen. Das Thema Resolver findest Du in zwei Arten der Ausrüstung wieder: zum einen bei Resolver-Waffen, die vom Grund auf aus gesammelten Resten gebautsind.

“Ein Beispiel, das mir sofort einfällt, ist eine meiner Lieblingswaffen: ElPequeño. Es ist eineMinigun, die aus einem alten Motorradmotor gebaut wurde. Sie ist absolut tödlich“, erklärtGravel. Weitere Waffen, die Dani Rojas bei seiner Mission verwendet, bestehen in Teilen aus Benzinpumpengriffen, Autobatterien, Fahrradgriffen und sogar CD-Playern.

Die zweite Art derAusrüstungsindSupremos, die an Rücksäcke erinnernund auf dem Rücken getragen werden.Darunter befinden sichFlammenwerfer,Heilungs-Boostsoder derExterminador, mit dem Duein Sperrfeuer von automatisch zielenden Raketenzündest. Mit denSupremosverschaffst DuDir enorme Vorteile, auch wenn sie oft nur der letzte Ausweg sind. Denn nach einmaligem Gebrauchmüssen sie erst abkühlen, bevor Du sie Deinen Feinden erneut um die Ohren hauen kannst.

Um dieSupremoszu nutzen, braucht Dani Rojas allerdings ein gewissesMaß an Fertigkeiten und hier kommt mit Juan Cortez der nächste Protagonist ins Spiel.

“Juan ist Danis Guerilla-Lehrer. Er ist derjenige, derDich in die Resolver-Philosophie einführt. Er ist der Meister des Handwerks; derjenige, zu demDu gehst, wennDu coole neueSupremos, Gadgets und Resolver-Waffen brauchst“, sagtGravelund ergänzt: “Aber er ist mehr als das. Er ist ein echter Mentor für Dani. Seine Vergangenheit ist nicht klar, aber was sicher ist– er hat schon die ein oder andere Revolution mitgemacht.”

Die Erfahrung von Juan Cortez ist für Dich von unschätzbarem Wert, wenn es darum geht, die Waffen, Gadgets, Fahrzeuge und andere Ausrüstung auf die effizienteste und effektivste Weise zu nutzen. In Konsequenz bist Du dazu in der Lage, Deine ganz eigene Version von Dani zu kreieren und dem Spiel eine persönliche Note zu geben – wie Du es von den bisherigenFarCry-Games gewohnt bist.

FarCry 6 bietet Dir unterschiedliche Herangehensweisen, um die Revolution zu starten. Du magst es eher auf die heimliche Art? Dann ist LaClavadoradie Waffe Deiner Wahl. Es handelt sich dabei um eine Armbrust, die Harpunen abfeuert undGegner*innenlautlos in den Tod schickt. Du magst es nichtganz sosubtil? Dann entscheide Dich für LaSopresa, die mit ihren explosiven Geschossen für massives Chaos sorgt.Wer es intimer und persönlicher mag nutztmit ElMuroeinen modifizierten Schutzschild, der Kugelngleichzeitig abfängt, während Du mit derHandkanoneausteilst. Waffen und Kleidung lassen sich im weiteren Verlauf modifizieren, um Danis Fähigkeiten zu verbessern.

“Es gibt feuerhemmende Ausrüstung für heiße Situationen und ein Stealth-Outfit, dasDeineBewegungsgeräusche unddie Wahrscheinlichkeit einer Entdeckungreduziert”, sagtGrivel. “Es gibt Ausrüstung, die das Markieren von Gegnern und das allgemeine Sammeln von Informationen verbessert–und Ausrüstung, dieDeineJagdfähigkeitenoptimiert. Wir unterstützen alle Arten von Spielstilenmit einer breiten Auswahl anWaffen und Ausrüstung.”Natürlich kannst Du verschiedene Ansätze wählen,einzelneAusrüstungskombinationenspeichern und zwischen ihnen wechseln, wenn es die Situation verlangt.

“Ich liebe es, Scharfschützen, Stealth und Mobilität zu kombinieren”, sagtGrivel. “Alsosucheich Ausrüstung aus, dieesmir erlaubt, in jedem dieser Aspekte besser zu sein: Schuhe, diebei Bewegungweniger Geräusche machenundHosen, mit denen ichmehr Scharfschützenmunitiontragen kann.Ein Ausrüstungsteil, das ich absolut liebe, ist die Parkour-Hose.Mit dieser Hose gewinnst Du nacheiner Rutschpartie an Geschwindigkeit–es macht einen Riesenspaß, daszu nutzen.Ichverwendediese Ausrüstung, wenn ich auf Erkundungstour gehe, rutsche einen Hügel hinunter, stehe auf, bekomme einen Geschwindigkeitsschub und gehe weiter. Das ist eine meiner Lieblingsartender Fortbewegung.Und es ist eine fantastische Kombination in einer Kampfsituation!”

Natürlich kannst Du nicht nur über dieMaprutschen, deshalb gibt es denAngelito. Einen Dünen-Buggyder über den Himmel von Yara schweben kann. Wenn Du Dich ans Steuer setzt, wirst Du Dich fragen, warum das nicht alle Autos können.

Zur Grundausstattung eines Guerillas gehören schlussendlich auch Hühner. Im Speziellen ein AmigonamesChicharrón.MitLederjackeundNietenkragenund startet das zähe kleine Kriegshuhn einen brennenden Rachefeldzug gegen alleUniform-Träger*innen. Du wünschst DirChicharrónalsWingman, wirst Dir aber immer wieder die Frage stellen, ob Du nicht eher sein Sidekick bist.

InFarCry 6 geht es um Einfallsreichtum, Kreativität und Überraschung.Abdem 07. Oktoberschlüpfst Duin die Schuhe von Dani und wirst sehen, dass dieResolver-Mentalität die beste Waffe ist, um den Kampf zu gewinnen.

“Wir können es kaum erwarten, dassSpieler*innendas Spiel auf Xbox SeriesX|S mit konstanten 60 FPS und nativer 4K-Auflösung auf Xbox SeriesX erleben können. Das ist ein riesiger Sprung nach vorn, besonders für einen Ego-Shooterin einer offenen SpielweltwieFarCry 6 mit epischen Aussichten undactionreichemGameplay”, so Technical Producer PeterHandrinos.