E3 2021: Age of Empires 4 erscheint am 28. Oktober

PC

Relic und Microsoft haben im Rahmen des Xbox & Bethesda Showcases während der E3 2021 einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Echtzeit-Strategiespiel Age of Empires 4 gezeigt, den wir euch unterhalb dieser News eingebunden haben.

Enthüllt wurden zwei weitere Zivilisationen: die Franzosen, mit der Nationalheldin Jeanne d'Arc, die auch auf dem Cover des Spiels zu sehen ist, und die Abbasiden-Dynastie. Außerdem werden erstmals die Seeschlachten dargestellt.

Age of Empires 4 kann ab sofort vorbestellt werden. Der Titel erscheint am 28. Oktober für PC (Steam, Microsoft Store und Xbox Game Pass). Alle Vorbesteller erhalten den Age-of-Empires-2-DLC Dawn of the Dukes gratis (Release im August).