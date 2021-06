PM: Macht euch bereit zum Rocken mit Marvel's Guardians of the Galaxy (Square Enix)

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Marvel's Guardians of the Galaxy ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Soeben haben wir unser neues Spiel Marvel's Guardians of the Galaxy angekündigt! Wow, es fühlt sich so toll an, das zu schreiben. Selbst wenn der Zeitpunkt, an dem ich das tue, eigentlich ein paar Tage vor der Ankündigung liegt, haha!

Ich bin Jean-Francois Dugas, Senior Creative Director bei Eidos Montreal. Ab dem 26. Oktober ist Festhalten angesagt - dann nämlich nehmen wir euch mit auf eine wilde Reise durch ein originales Guardians of the Galaxy-Universum.

Als wir damit begannen, ein Guardians-Spiel zu schaffen, fragten wir uns: Wie können wir die bestmögliche Guardians-Geschichte erzählen? Wir wussten schnell, dass wir ein Action-Adventure entwickeln wollten, das für Einzelspieler gedacht ist, von einer Story vorangetrieben wird und eine Third-Person-Perspektive nutzt. Und uns wurde auch klar, dass es die Spieler in die Jetboots von Star-Lord schlüpfen lassen sollte. Sie sollten immer im Zentrum der Truppe stehen und mitten in der Action, mit Charakteren interagieren können, die starke Persönlichkeiten haben, und sie sollten bei diesen Charakteren den Ton angeben, im Kampf und abseits davon. Oder wenigstens sollten sie das versuchen können!

In unserem Universum hat Star-Lord die Guardians als Helden-Söldner-Truppe gegründet und Gamora, Drax, Rocket und Groot davon überzeugt, ihn auf seinem Weg zu begleiten. Das Versprechen von Abenteuer und Profit war genau das, wonach die suchten.

Zu Beginn des Spiels lösen Sie eine Kettenreaktion katastrophaler Ereignisse aus, dank denen schließlich das Schicksal des Universums auf dem Spiel steht. Selbstverständlich gehörte die Verhinderung der intergalaktischen Vernichtung nie zum Plan. Aber sie (und ihr) werden das schon irgendwie hinbekommen. Wahrscheinlich.

In enger Zusammenarbeit mit dem Team bei Marvel Games tauchten wir tief in 50 Jahre Guardians of the Galaxy-Geschichte ein - von den Comics bis zu den Filmen, Animationsserien und mehr -, um auf frische und einzigartige Weise an diese Truppe schräger Vögel heranzugehen. Das gab uns auch die Möglichkeit, Marvel-Charaktere auszuwählen, die am besten zu der Story passten, die wir erzählen wollten. Es wird ein paar bekannte Namen geben, ein paar, die ihr vielleicht nicht kennt und auch einige Überraschungen. Wir können's kaum erwarten, dass ihr sie alle trefft.

Aber was bedeutet das alles für das Gameplay?

Ausgestattet mit den Jetboots und dem Element-Blaster des Star-Lords sowie den einzigartigen Fähigkeiten jedes einzelnen Guardians bekommt ihr es quer durch die Galaxis mit einer bunten Gegnervielfalt zu tun. Ihr seid der (sogenannte) Anführer dieser Außenseiter-Truppe, und die Entscheidungen, die ihr in der Story trefft, werden Konsequenzen haben: Manche davon erheiternd, manche eher unerwartet. Und eure Entscheidungen können sich darauf auswirken, welchen Verlauf manche Sequenzen nehmen.

Mit Rocket, Groot, Gamora und Drax in eurer Gefolgschaft könnt ihr euch auf jede Menge Lacher freuen - unser Autorenteam hatte wirklich viel Spaß. Aber im wahren Geiste der Guardians wollten wir auch einfangen, wie aus einer zusammengewürfelten Gruppe von Außenseitern eine Familie wird. Diese Persönlichkeiten aufeinanderprallen zu lassen, sie kämpfen und wieder zusammenkommen zu lassen birgt auch einiges an Drama in sich.

Aber auch wenn ihre Chancen mal schlecht stehen - die Guardians ziehen nie den Schwanz ein.

Oh, und ich muss auch noch ein Wort zu unserem Hammer-Soundtrack verlieren. Ob ihr nun im Milano mit der Gang abhängt oder Gegner bekämpft - ihr bekommt jede Menge Gelegenheit, Klassiker der 1980er (wieder) zu erleben. Star-Lord liebt sie!

Wir haben Iron Maiden, KISS, New Kids on the Block, Rick Astley und viele mehr. Aber das ist lange nicht alles - wir werden bald noch mehr über die Musik in unserem Spiel erzählen!

Ganz egal, auf welcher Plattform ihr euch vergnügt - wir versorgen euch mit unserem Titel. Der erscheint nämlich gleichzeitig auf PS5, PS4, Xbox Series X|S und Xbox One sowie auf PC über GeForce NOW, Steam und Epic Games Store.