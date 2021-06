E3 2021: Square Enix gewährt ersten Blick auf Guardians of the Galaxy

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Marvel's Guardians of the Galaxy ab 14,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Mit den Avengers hat Square Enix kürzlich eine Superhelden-Truppe in Videospielform umgesetzt. Wie das Unternehmen im Rahmen der E3 2021 angekündigt hat, arbeitet Eidos Montreal an Guardians of the Galaxy. Anstatt eines Loot-Shooters wird ein Singleplayer-Titel versprochen, in dem ihr in die Haut von Starlord schlüpft. Ihr könnt euch aber auch die Fähigkeiten der anderen Guardians zu Nutze machen.

Wie schon bei den Avengers orientiert sich die Optik der Helden nicht an den Marvel-Filmen, stattdessen wollten sich die Entwickler mehr an die Comic-Vorlagen halten. Erstes Gameplay erinnert an Star Wars - Jedi Fallen Order, zumindest außerhalb der Kämpfe. In den Gefechten könnt ihr über Shortcuts Befehle an eure Kameraden vergeben, das wiederum sieht nach simplifizierter Mass Effect-Mechanik aus. Auch mehr oder weniger moralische Entscheidungen müsst ihr treffen, beispielsweise ob Drax den Waschbär Rocket über einen Abgrund schleudern soll oder nicht. Mit beispielsweise Bonnie Tyler ist die musikalische Untermalung auf jeden Fall sehr passend gewählt.

Als Release-Termin für Guardians of the Galaxy ist der 26. Oktober 2021 angesetzt, plattformtechnisch werden PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S bedient.