E3 2021: Twelve Minutes: Interaktiver Thriller erscheint am 19. August

Im Xbox & Bethesda Games Showcase anlässlich der E3 2021 haben Publisher Annapurna Interactive und Entwickler Luis Antonio die Veröffentlichung ihres Interaktiven Thrillers Twelve Minutes (zur Angespielt News) für den 19. August angekündigt. Der Titel erscheint für PC, Xbox One sowie Xbox Series X/S.

Twelve Minutes wurde erstmalig auf der E3 2019 angekündigt. In dem Spiel wiederholt ihr die namengebenden zwölf Minuten immer wieder nach einem Und täglich grüßt das Murmeltier-Prinzip. Das Setting besteht aus einem Apartment und drei Personen: Euch, eurer Frau und einem vermeintlichen Polizisten, der eure Angetraute aufgrund eines angeblich von ihr begangenen Mordes verhaften will. Während für die beiden Nebencharaktere die gesamte Situation stets von Vorne beginnt, könnt ihr euch jedoch an alles vorangegangenen Umstände erinnern und müsst durch die Beeinflussung der beiden Spielfiguren versuchen, das Spiel zu einem guten Abschluss zu bringen.

Den aktuellen Releasedate-Trailer für Twelve Minutes haben wir euch am Ende dieser Zeilen eingebettet.