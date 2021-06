PM: Erkunde eine düstere Alternative der 80er Jahre in Replaced (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Replacedist ein moderner, filmischer Plattformer, in dem Du eine düstere Alternativ-Version der 80er Jahre erkundest. AlsR.E.A.C.H,eine hochkomplexe,künstliche Intelligenzgefangen in einem menschlichen Körper,betrittst Du eine Welt, die aus den Fugen geraten ist. Doch welche Ereignisse haben diese Realitätins Wanken gebracht? Erkunde das gesetzlose Phoenix-City und Du wirst Die Antwort auf diese und andere Fragen finden.

Wenn Du an die 80er Jahre denkst, fallen Dir vermutlich als erstes verrückte Frisuren, Ghettoblaster und Glam Rock ein – einesimple Zeit voller Glitzer. Doch die 80er Jahre der alternativen Zeitlinie inReplacedhaben damit nichts mehr gemeinsam. Nach dem missglückten Trinity-Atomwaffentest vor 40 Jahren liegtdie Nation in Schutt und Asche. In der erbarmungslosen Realität vonReplacedregieren Chaos und Anarchie – wirst Du trotzdem Deinen Weg finden?

Replacedspielt fast vierzig Jahre nach der Explosion in einer ummauerten Festung namens Phoenix-City, die von der korrupten Phoenix Corp. kontrolliert wird. Diese Firma vermittelt freiwillige Organspender*innenan gierige Kund*innen, die ihre Körper mit neuen Organen aufwerten wollen. Mit der Zeit stellte die Firma aber fest, dass das Angebot freiwilliger Spender*innenhinter der Nachfrage der Superreichen zurückblieb. Mittlerweile können die reichsten Kund*innen alles bekommen, währendBewohner*innenin alarmierendem Ausmaß verschwinden. Stimmbänder, Beine, Augen, Leber–nur der Preismussstimmen.

Die Leute verstehen mittlerweile, was mit den Verschwundenen passiert ist – doch zu spät. Die Phoenix Corp.kontrolliert das Land und entlässt die übriggebliebenen, unfreiwilligen Spender in sogenannteDisposal-Areale außerhalb der Stadt, wo sie ein Leben als Gesetzlose führen – falls sie lange genug überleben. Bereits seit einiger Zeit forscht der Konzern außerdem an einer künstlichen Intelligenz, dieihre Arbeitsprozesse optimieren soll. So entsteht der erste Prototyp vonR.E.A.C.H,der KI, in deren Rolle Du schlüpfst.

Replacedist inspiriert von Filmen im Cyberpunk-Stil wie Blade Runner 2049, Alien und Upgrade. Die Pixel-Kunst unterstreicht die 80er Jahre-Ästhetik, während die Kämpfe voller Free Flow-Action für jede Menge Spannung sorgen. Unerwartete Wendungen in der Storyline sind nur die Krönung für ein ungemein fesselndes Spielerlebnis.

EntwicklerSadCat Studios und PublisherCoatsinkplanen die Veröffentlichung vonReplacedin2022 fürXboxOne,Xbox Series X|S,Windows PCund imXbox Game Pass. Für die aktuellsten News aus Phoenix-City folgeReplacedeinfach aufTwitter oderDiscord.