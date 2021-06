E3 2021: Flight Simulator kommt auf Xbox, erhält Top-Gun-Erweiterung

PC Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Microsoft Flight Simulator ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Microsoft hat während des Xbox & Bethesda Showcase im Rahmen der E3 2021 den Releasetermin für den Microsoft Flight Simulator auf der Xbox Series X|S bekannt gegeben. Ab dem 27. Juli können sich auch Konsolen-Hobbyflieger in diversen Flugzeugtypen vom Leichtflugzeug bis zum Großraumjet beweisen. Microsoft verspricht "den gleichen Grad an Detailgenauigkeit und Simulationstiefe wie in der PC-Version", die im Sommer letzten Jahres erschienen ist. Außerdem arbeite man mit Partnern zusammen, um zusätzliche Peripheriegeräte für die beiden Microsoft-Konsolen zu entwickeln, die das Spielerlebnis "noch intensiver" machen sollen.

Der Microsoft Flight Simulator wird ab dem oben genannten Erscheinungsdatum auch im Game Pass enthalten sein. PC-Spieler erhalten die Flugsimulation ebenfalls über den Game Pass oder zum Kauf im Microsoft Store oder bei Steam.

Außerdem wurde eine kostenlose Erweiterung angekündigt. In Partnerschaft mit Paramount Pictures steht ab dem 19. November das Paket "Top Gun: Maverick" zum Download bereit. Optische Eindrücke zu diesem Zusatzinhalt erhaltet ihr auch gegen Ende des nachfolgenden Trailers.