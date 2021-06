E3 2021: Replaced entführt euch in eine düstere Alternative der 80er Jahre // Trailer

PC XOne Xbox X

Im Zuge des Microsoft & Bethesda Games Showcase zur E3 2021 wurde mit Replaced ein 2D-Action-Platformer angekündigt, der euch in eine düstere Alternativ-Version der 80er Jahre verschlägt. Der Titel ist inspiriert von Filmen wie Blade Runner, Alien und Upgrade und zeichnet sich durch einen einzigartigen Pixel-Stil aus, den ihr euch im Ankündigungstrailer unter dieser News anschauen könnt. Kämpfe mit voller Free Flow-Action sowie unerwartete Story-Wendungen sollen dabei für Spannung und Abwechslung sorgen.

Replaced spielt in Phoenix-City, die von der korrupten Phoenix Corp. kontrolliert wird. Diese Firma vermittelt Kunden, die ihre Körper mit neuen Organen aufwerten wollen, freiwillige Organspender. Mit der Zeit nimmt die Nachfrage der Superreichen an Organen stark zu und gleichzeitig verschwinden immer mehr Bewohner der Stadt spurlos. Die Phoenix Corp. kontrolliert mittlerweile das Land und entlässt die übriggebliebenen "Spender" in sogenannte Disposal-Areale außerhalb der Stadt, wo sie ein Leben als Gesetzlose führen. Außerdem forscht der Konzern an einer künstlichen Intelligenz zur Optimierung der Arbeitsprozesse. Ihr übernehmt den erste Prototyp dieser KI: R.E.A.C.H.

Replace soll 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One sowie Windows-PC erscheinen und ist Teil von Microsofts Xbox Game Pass.