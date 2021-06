PM: Halo Infinite: Die Große Reise (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

euch hat der erste Blick auf den Mehrspielermodus von Halo Infinite gefallen. Ich bin mir sicher, dassDueine Menge Fragen hast, deshalb wollte ichDirhiereinen Einblick gebenundDichaufunseren ausführlichen Bericht auf HaloWaypointhinweisen. Wir haben außerdem ein neues Video von unserem Multiplayer-Team, das morgen veröffentlicht wird. Zudem kannst Du diesen Donnerstag im Xbox Game Showcase: Extendedmit einerAufschlüsselung unseres Multiplayer-Trailersmit Associate CreativeDirectorTom French, Multiplayer Designer Alex Bean und Lead Sandbox Designer QuinnDelHoyotiefer eintauchen. Aber jetzt wollen wir erst einmal ein bisschen mehr darüber reden, was der Status ist, wohin wir gehen und woran wir bis zur Veröffentlichung arbeiten.

Als ich im Herbst 2020 dem Team beitrat, stürzte ich michgleichin das Spiel, spielte die Kampagne durch und nahm an Multiplayer-Playtests teil. Daserste,das mir anHalo Infiniteaufgefallen ist: Es istinvielerlei Hinsicht die Verwirklichung der Vision, die wir vor 20 Jahren für Halo hatten, als wir die Originalspiele entwickelten. Dieses Gefühl der Ehrfurcht und des Staunens, die Freiheit, eine weitläufige, fremde Welt zu erkunden und ihre Geheimnisse zu entdecken – all das wird zum Leben erweckt. Endlich hat die Technologie mitunsererVision gleichgezogen, und das ist für alle bei 343 enorm aufregend.

Wir haben uns auch als Team zusammengesetzt und die Schlüsselbereiche identifiziert, die wir für wichtig hielten, umein starkes Spiel zu erschaffenund ein Erlebnis zu liefern, das unsere Fans lieben werden. Seitdem haben wir uns intensiv auf die Elemente konzentriert, die Halo so einzigartig machen, während wir das Spiel in Vorbereitung auf die Veröffentlichung auf Xbox-KonsolensowiePC poliert und optimiert haben. Wir sind noch nicht fertig, aber wir sind kurz davor. Wir können es kaum erwarten, dassDues endlich selbst spielenkannst.

Auch wenn der Launchein großer Moment ist, so isterdoch erst der Anfang der„Großen Reise“von Halo Infinite (entschuldige, den konnte ich mir nicht verkneifen). Ein Hauptaugenmerk unseres Teams liegt aufdenInhalten, die wir nachdem Launchliefern werden. Die Arbeit an denkommendenInhalten für das erste Jahr(und darüber hinaus)hat bereits begonnen.Du hasteinige Beispiele dieserArbeit schonin unserem Multiplayer-Trailersehen können,wie die unzähligenSpartan-Anpassungsoptionen, die Teil unserer allerersten Saison “Heroes ofReach” sein werden, einschließlich eines supersüßenYoroi-Spartans. Und falls duDich gefragt hast, dieYoroi-Rüstung ist kostenlos undDu kannst sie freischalten, indem dudieEvents in Saison 1 spielst.

Wenn es um das Gameplay geht, ist es unser Ziel, ein Multiplayer-Erlebnis zuschaffen, das den klassischen Halo-Kampftreu bleibtund gleichzeitig neuen Spieler*innendie nötige Unterstützung bietet, umeinen einfachen Einstiegund einetolleZeit zu haben. Zu diesem Zweck führen wir die Spartan Academy und Spartan Commander Laurette ein, die den Spieler*innendabei helfen werden, sich mit Karten, Waffen und Ausrüstungenvertraut zu machen. Außerdem führen wir Bot-Matches ein, damit neue und alte Spieler*innensich aufwärmen können, bevor sie sich auf das Schlachtfeld begeben. Wir haben im Laufe der Zeit noch mehr Bots und Akademie-Inhalte auf Lager, die wir mit der Weiterentwicklung des Spiels ausrollen werden.

Und das trifft den Kern unseres anderen Fokus, Halo Infinite zu einem Spiel zu machen, das im Laufe der Zeit mit der Community wachsen wird. Es ist unglaublich wichtig, dasswir diese Reise zusammen alsPartnerbeschreiten, und wir sind entschlossen,auf euer Feedbackzu hören und das Spiel mit der Zeit weiter zu verbessern. Während wir neue Dinge ausprobieren und Risiken eingehen, werden wir genau auf die Community hören, um zu verstehen, was die Spieler*innenlieben und was wir im Laufe der Zeit überdenken müssen. Zum ersten Mal inder Geschichtevon Halohaben wir die Chance, wirklich in die Tiefe zu gehen und unseren Spieler*innenneue Erfahrungen zu bieten. Einige DingewerdenDichjetztnichtsonderlichüberraschen, wiedasneue Karten und Modikommen werden. Aber wir haben vielleicht noch ein paar weitere Überraschungen in petto, dieDu in denMonaten nach dem Launch in diesem Jahr sehen wirst.

Was mich an dieser Reise, die wir gemeinsam beginnen, am meisten begeistert, ist die Tatsache, dass der Multiplayer kostenlos spielbar ist und uns die Möglichkeit gibt, die größte Halo-Community aller Zeiten aufzubauen. Außerdem gibt es mit Cross-Play und plattformübergreifendem Fortschritt fast keine Barrieren, um das Spiel mit Freunden zu genießen, unabhängig davon, wo sie spielen. Esist ein großartiges Gefühl, die Community auf diese Weise wachsen zu lassen und sozusammenzubringen.

In den letzten Monaten haben wir die Fans mit unserer Blog-SerieInside Infiniteeinen Einblick hinter dieKulissen gegeben, Gesichter aus dem Studio vorgestellt und Geschichten über die Entstehung des Spiels erzählt. Das vergangene Jahr war für uns alle sowohl mit Herausforderungen als auch mit Erfolgen gefüllt. Aber wir werden weiterhin offenesowieehrliche Gespräche mit unserer Community führen undDichüber unsere Fortschritte auf dem Laufenden halten, während wir unser bisher ambitioniertestes Halo-Spiel entwickeln.

Falls Du nicht schon Mitglied bist, empfehle ich allen sich beiHalo Insideranzumelden. Wir werden diesen Sommer technische Previews durchführen und wennDu dichanmeldest,hast Du dieChance, eine/r der ersten zu sein, die das Spiel spielen, Feedback gebenkönnenund uns helfen, den bestmöglichen Start zu gewährleisten. Wir werden bald weitere Details zum Preview-Programm bekannt geben, aber bis dahin,am besten anmelden!Für uns ist es auch immer sehr aufregend, wenn Spieler*innen außerhalb unseres Studios mittesten können.

Auch wennheute vor allem das Multiplayer-Erlebnis von Halo Infinitein Mittelpunkt steht,möchte ich es mir nicht nehmen lassen,ein paar Worte zu denKampagnen-Parts zu sagen,die wirwährend des Showcasesgezeigt haben. Wir setzen die Geschichte des Master Chiefs und von Cortana aus Halo 5 fort, erzählen aber auch eine Geschichte, die neue Spieler*innenwillkommen heißt. Cortanas Schicksal ist eines der großen Geheimnisse der Infinite-Kampagne, und schon früh in der Geschichtetriffst Duauf eine neue UNSC-KI, “die Waffe”, die erschaffen wurde, um Cortana aufzuhalten. Zusammen mitdem Piloten, dem Master Chief und der Waffestartest Du inein epischesAbenteuer,auf dem DuZeta Haloerkundest,dich denVerbannten, die den Ring kontrollieren,entgegenstellstundgeheimnisvolle Rätsel entschlüsselst.

Im Namen des gesamten Halo Infinite-Teams ist es uns eine Ehre, heute unsere Arbeit mitDirteilenzu dürfen und freuen uns, wenn Du Halo Infinite Ende des Jahres in den Händen hältst.

In den kommenden Monaten werden wir noch viel mehr mit Dir teilen, aber wenn das Spiel erscheint, ist es erstmal das Wichtigste, dass Du alles eigenständig entdecken und erleben kannst.Zeta Halo ist fast bereit, vonDir erkundetzu werden, und ich hoffe,Du bistgenauso gespannt wie wir auf all die Abenteuer, dieDicherwarten.