E3 2021: Redfall ist der nächste Shooter der Arkane Studios, enthält Vampire

PC Xbox X

Zum Abschluss des Xbox & Bethesda Games Showcase am heutigen Abend wurde das neue Spiel der Arkane Studios (Prey, Dishonored) Namens Redfall vorgestellt. Es soll im Sommer 2022 exklusiv für den PC und die Xbox Series X/S erscheinen. Kurz vor der Ankündigung sagte Xbox-Chef Phil Spencer, es sei ein Spiel, das man "entweder alleine oder mit einer Gruppe von Freunden spielen kann". Gameplay gab es keines zu sehen, den Cinematic-Trailer haben wir euch am Ende dieser Zeilen eingebettet.

In Redfall tretet ihr alleine oder gemeinsam mit bis zu vier Mitstreitern gegen "eine Legion von Vampiren" an, welche die einst malerische und namensgebende Inselstadt Redfall übernommen haben. Auf eurem Weg über das Eiland sollt ihr herausfinden, was diese Blutsaugerplage verursacht hat, um dann der Bedrohung ein Ende setzen. Dazu stehen euch unterschiedliche Helden mit einzigartigen Fähigkeiten als Charaktere zur Auswahl und ihr könnt eure Spielfigur mit anpassbaren Waffen ausstatten, die ihr im Spielverlauf auf der Insel finden könnt.