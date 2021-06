E3 2021: Contraband - Avalanche Studios kündigen Co-op-Schmuggelspiel an

PC Xbox X

Im heutigen Xbox & Bethesda Games Showcase anlässlich der E3 2021 haben die Avalanche Studios (Just Cause-Serie) ihr neues Spiel Contraband angekündigt. Der Titel ist im fiktiven Land Bayan in den 1970er Jahren angesiedelt, dreht sich um das Thema Schmuggeln und wird explizit als Co-op-Spiel ausgewiesen.

Weitere Details wurden weder zur Story, noch zum Gameplay veröffentlicht. Diese wollen die Entwickler zu einem späteren Zeitpunkt, und nicht zwingend noch im Rahmen dieser E3, bekanntgeben. Den offiziellen Announcement-Trailer haben wir euch am Ende dieser Zeilen eingebettet.