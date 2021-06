PM: Disneys „Fluch der Karibik“ läuft zum ultimativen Piraten-Crossover in Sea of Thieves ein! (Microsoft Xbox Wire)

PC XOne Xbox X

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sea of Thieves ab 36,84 € bei Amazon.de kaufen.

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Summary

Rare und Xbox freuen sich, heute eine aufregende Zusammenarbeit mit Disney anzukündigen: Die preisgekrönten Reihen „Sea of Thieves“ und „Fluch der Karibik“ treffen aufeinander. Dieses monumentale Crossover bedeutet, dass Käpt’n Jack Sparrow und seine berüchtigten Kumpanen von jenseits des Horizonts auf derSea of Thievessegeln und dort den Auslöser für ein episches neues Abenteuer bilden. Schaue dir gleich hier den Ankündigungstrailer fürSea of Thieves: Ein Piratenlebenan:

Fünf unglaubliche Geschichten voller Geheimnisse und Nebenmissionen bilden den Kern dieser neuen Kampagne, die Spieler solo oder mit ihrer Crew antreten können.Sea of Thieves: Ein Piratenlebenist gratis für alle Spieler und bildet ab 22. Juni den Eckpfeiler vonSea of ThievesSaison Drei.

Sea of Thieves: Ein Piratenlebenist die bisher ambitionierteste storygetriebene Kampagne des Spiels. Spieler übernehmen die Mission, Jack Sparrow aus seinem Gefängnis zu befreien. Sie werden Zeugen der Macht des mächtigsten Piratenschatzes, den Jack gerade gestohlen hat. Verfolgt wird Jack von seinem alten Widersacher Davy Jones, dessen Ankunft in derSea of Thieveseine Katastrophe auslösen wird, sofern ihn nicht mutige Piraten aufhalten.

Diese kultverdächtigen Charaktere haben weit mehr als nur Cameo-Auftritte, und wir arbeiten mit Disney an der komplexen neuen Geschichte, die nicht nur die beiden Welten zusammenbringt, sondern auch erforscht, was sie so einzigartig macht.

Sea of ThievesExecutive Producer Joe Neate erklärt: „Sea of Thieveslässt Spieler in eine fantastische Abbildung des Piratenlebens eintauchen, voll einprägsamer Figuren und lebendiger Orte zum Erkunden.Das Gefühl von Spaß, Entdeckung und Vorstellungskraft, das die Welt von ‚Fluch der Karibik‘ ausmacht, schien uns immer ein perfekter Gegenpart zur Welt vonSea of Thieveszu sein, und wir haben mit dem Team von Disney etwas geschaffen, das diese Verbindung feiert.“

Der Creative Director vonSea of ThievesMike Chapman hat stets darauf geachtet, dass die Geschichte der Seele beider Universen treu bleibt: „Das Herz unserer Geschichte erforscht, was es wirklich bedeutet, ein Pirat in derSea of Thieveszu sein. Das erlaubte uns nicht nur, in die tiefere Bedeutung der Filme und Attraktion von ‚Fluch der Karibik‘ einzusteigen, sondern auch, den Spielern Jack Sparrow an die Seite zu stellen und seine Sicht auf das Piratenleben und seinen Platz inder Seaof Thieveszu präsentieren. Die Geschichte bewegt dieSea of Thievesauf unerwartete Weise vorwärts und verknüpft beide Welten in einer Art und Weise, dass sie sich authentisch und wundervoll anfühlen – eine absolute Freude.“

Natürlich bringen neue Abenteuer auch neue Umgebungen und Herausforderungen. Beim Fortschreiten der Geschichte bekämpfen die Spieler Davy Jones gemeinsam mit Käpt’n Jack Sparrow und haben die Chance, bekannte Orte aus beiden Universen zu erforschen – nicht nurSea of Thievesund die Filme von „Fluch der Karibik“, sondern auch die Vergnügungsparkattraktion, die seit Jahrzehnten Besucher erfreut.

Wohin immer Spieler auch segeln, müssen sie den Gefahren tödlicher neuer Feinde trotzen. Furchtbare Phantome fordern die Reflexe heraus, Sirenen lauern unter den Wellen und führen schreckliche neue Waffen. Nicht einmal das heimische Schiffsdeck ist sicher, wenn gewaltige Krabbenkrabbler nahen.Und mit den folgenden Updates erscheinen all diese Feinde auch in der regulärenSea of Thievesaußerhalb der Abenteuer mit Jack Sparrow!

Das Update zur Saison Drei mitSea of Thieves: Ein Piratenlebenist gratis verfügbar für alle Spieler vonSea of Thieves, die das Spiel über Xbox Series X|S, Xbox One, Windows 10 und Steam gekauft haben oder Zugang über den Xbox Game Pass haben. Mehr Informationen über Saison Drei und deren Erscheinen am 22. Juni finden sich auf derSea-of-Thieves-Website.

Neu in derSea of Thieves?Fange den Spaß bei unserer Jungfernfahrt an, einer Tutorialgeschichte. Neue Spieler beginnen ihre Reise mit diesem Szenario. Mehr Tipps und Tricks finden sich online in unsererPirate Academy, die vollgestopft mit wertvollen Informationen über alle Themen über Segeln bis Schwertkampf ist. Erfahre mehr überSea of Thievesunterwww.xbox.com/seaofthievesoder schließe dich dem Abenteuer aufwww.seaofthieves.coman, wo du deine epische Reise mit einer der einladendsten Gaming-Communitys antreten kannst!