E3 2021: Psychonauts 2 erscheint am 25. August // Gameplay-Trailer

Während des Xbox & Bethesda Games Showcase zur E3 2021 hat Microsoft nach mehreren Verschiebungen jetzt das Veröffentlichungsdatum von Psychonauts 2 enthüllt. Das Spiel von Tim Schafers Double Fine Productions erscheint am 25. August 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Windows-PC, Xbox Cloud Gaming und wird zum Release auch Teil von Microsofts Xbox Game Pass sein. In Zukunft soll der Titel auch auf Mac und Linux verfügbar sein.

Im kurzen Gameplay-Trailer unter dieser News erhaltet ihr einen Eindruck des 3D-Action-Adventures, das randvoll mit dem typischen Double-Fine-Humor ist. Ihr spielt als Razputin Aquato, einem ausgebildeten Akrobaten und mächtigen Hellseher, der als Spion bei den Psychonauts auf ein Abenteuer durch die Köpfe von Freunden und Feinden geht, um den mörderischen psychischen Bösewicht Maligula zu besiegen.