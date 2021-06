Icarus - First Cohort: Erscheint am 11. August, kein Free2Play-Modell

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Zu dem Survival-Actionspiel Icarus - First Cohort wurden gestern Neuigkeiten bekannt gegeben. So soll der Titel am 11. August 2021 bei Steam erscheinen, und zwar nicht, wie zuerst geplant, mit einem Free2Play-Modell. Auf der Plattform könnt ihr Icarus bereits vorbestellen. Die Standard-Edition kostet euch derzeit 22,49 Euro (mit 10%-Rabatt). Die Deluxe Edition schlägt mit 76,49 Euro (inkl. 10%-Rabatt) zu Buche. Hier sind bereits die ersten zwei Erweiterungen New Frontiers und Dangerous Horizons, mit dem "Enviro-Suit" ein Ingame-Item sowie zwei vorgefertigte Außenposten enthalten.

Die Außenposten stellen einen neuen Spielmodus dar. Da sich dieser noch in Bearbeitung befindet, sind die vorliegenden Informationen rar. Bereits bekannt ist, dass ihr in diesem Modus keinem Zeitdruck unterliegt - ganz im Gegensatz zu dem sitzungsbasierten Spiel, bei dem ihr auf einem Planeten landet und nur eine begrenzte Zeit habt, um Ressourcen zu sammeln, bevor ihr wieder die Reise zurück zu eurer Raumstation antreten müsst. In den Außenposten könnt ihr in Ruhe Ressourcen sammeln, Gegenstände herstellen und Gebäude bauen.