E3 2021: Wizard with a gun: Schießwütige Coop-Zauberer angekündigt

PC Switch

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wenn ihr an Zauberer denkt, dann sind Waffen mit explosivstoffhaltiger Munition bestimmt nicht das erste das euch in den Sinn kommt. Doch Publisher Devolver Digital hat ein Faible für ungewöhnliche und absurde Settings und so wurde während des gestrigen MaxPass+-Streams zur diesjährigen E3 der Coop-Survival-Sandbox-Titel Wizard with a Gun von Galvanic Games präsentiert.

Den Zauberstab müsst ihr in Wizard with a gun also höchstens schwingen, um eure Munition mit besonders durchschlagsversprechenden Effekten auszustatten. Dazu sammelt ihr in der prozedural generierten Welt Ressourcen und kombiniert diese, um eure Geschosse mit größerem Schaden oder einer automatischen Zielverfolgung auszustatten. Spielen könnt ihr den Titel sowohl alleine, als auch kooperativ mit bis zu vier Freunden.

Angekündigt ist Wizard with a gun für den PC im Laufe des nächsten Jahres. Einen ersten Eindruck von dem Spiel könnt ihr euch mit dem Trailer verschaffen, den wir gleich am Ende dieser Zeilen für euch eingebettet haben.