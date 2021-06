E3 2021: Far Cry 6: Spielt Vaas, Pagan Min und Joseph im Season Pass

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Far Cry 6 ab 19,99 € bei Green Man Gaming kaufen.

Far Cry 6 ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Im Rahmen des Ubisoft Forward-Events zur E3 2021 hat der französische Publisher die Inhalte des Season Passes für das im Oktober erscheinende Far Cry 6 enthüllt. Die Schurken nehmen in der Far-Cry-Reihe traditionell eine tragende Rolle ein, auch zu Diktator Antón Castillo aus dem kommenden Serienteil gibt es einen neuen Trailer.

Im Season Pass dürft ihr nun erstmals selbst in die Rollen der gefürchtetsten Bösewichte der Serie schlüpfen: Vaas Montenegro aus Teil 3, Pagan Min aus Teil 4 und Joseph Seed aus Teil 5. Jede der drei DLC-Episoden widmet sich einem der ikonischen Schurken, wobei ihr mehr über ihre Vorgeschichten und die Kämpfe gegen ihre inneren Dämonen erfahrt sowie auf bekannte Gesichter trefft. In einer vom Roguelike-Genre inspirierten Spielerfahrung schaltet ihr dabei Vergünstigungen und Waffen frei, um aus der Gedankenwelt der Schurken zu entkommen. Bei eurem Tod müsst ihr mit dem gesammelten Wissen von vorn beginnen.

Außerdem enthält der Season Pass als Bonus Far Cry 3 - Blood Dragon (im Test, Note 7.0) das ab sofort als Classic Edition auch auf Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 5 sowie Playstation 4 verfügbar ist.

Far Cry 6 erscheint weltweit am 7. Oktober 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Stadia, Amazon Luna, im Epic Games Store sowie Ubisoft Store für PC.