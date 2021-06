E3 2021: Rainbow Six Extraction erscheint am 16. September 2021

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Bei der Ubisoft Forward Show im Rahmen der E3 2021 hat Ubisoft den Koop-Shooter Rainbow Six Extraction mit einem Reveal-Trailer sowie durchchoreographiertem Gameplay (siehe unten) vorgestellt. Im Titel, der bis vor kurzem noch Rainbow Six Quarantine hieß , spielt ihr 18 aus dem Multiplayer-Shooter Rainbow Six Siege bekannte Agenten und kämpft gegen Aliens (kein Scherz!).

Mit den Agenten dringt ihr auf 12 Karten in die Nester der außerirdischen Archaeen ein. Einzelne Ebenen sind mit Saferäumen unterteilt, über die ihr die Gebiete verlassen könnt. Doch je tiefer ihr hinabsteigt, desto schwerer wird der Kampf gegen die diversen Feindtypen, im Gegenzug sollen aber auch größere Belohnungen locken. Der Gameplay-Trailer betont die Wichtigkeit von Stealth und taktischer Optionen wie dem Versperren von Türen, dazu besitzen eure Figuren spezielle Manöver. Scheitert ihr, kann es passieren, dass eine Figur von den Aliens einen schleimigen Kokon verpasst bekommt und als verschollen gilt. Dann sollt ihr diesen Charakter erst wieder benutzen können, nachdem ihr erfolgreich eine Rettungsmission abschließt.

Wie Ubisoft weiter verriet, wird Rainbow Six Extraction am 16. September 2021 für Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5, Amazon Luna, Google Stadia und PC (nur im Ubisoft Store und im Epic Games Store) erscheinen und von Launch ab sowohl Cross-Play als auch Cross-Save unterstützen.