E3 2021: Death's Door: Action-RPG mit Krähe erscheint am 20.7. // Trailer

PC XOne Xbox X

Das Action-RPG Death's Door wurde bereits im März dieses Jahres von Devolver Digital als neuer Titel des Entwicklers Acid Nerve bekanntgegeben. Im Rahmen der MaxPass+-Streams des Publishers zur derzeit stattfindenden E3 wurde nun der 20. Juli als Veröffentlichungsdatum für PC sowie Xbox One und Xbox Series X/S genannt und auch ein neuer Trailer veröffentlicht.

In der Welt von Death's Door geleiten Krähen die Seelen Verstorbener ins Jenseits und ihr übernehmt die Kontrolle über eine dieser Seelensammlerinnen. Allerdings in einer unruhigen Zeit, in der immer wieder Seelen von fiesen Monstern gestohlen werden. Euer Spezialauftrag lautet: Bringt diese Seelen zurück und sorgt dafür, dass die langfingrigen Kreaturen euren Job in Zukunft nicht weiter stören können!

Einen Eindruck vom Spiel könnt ihr euch im, am Ende dieser Zeilen eingebetteten Releasedate-Trailer verschaffen, der einzig aus Gameplay-Szenen besteht. Das Erstlingswerk der Zusammenarbeit von Devolver Digital mit Acid Nerve Titan Souls (zum Indie-Check), erhaltet ihr zudem noch bis morgen früh um 10 Uhr für PC und MacOS gratis auf Steam.