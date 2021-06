E3 2021: Avatar - Frontiers of Pandora von Ubisoft angekündigt

PC Xbox X PS5

Zum Abschluss des Ubisoft Forward-Events im Rahmen der E3 2021 hat der französische Gaming-Riese einen neuen Titel enthüllt. In Avatar - Frontiers of Pandora werdet ihr als Na'avi einen bisher nie gesehenen Teil der Filmwelt von James Cameron erkunden und die menschlichen RDA-Kräfte bekämpfen.

Avatar - Frontiers of Pandora wird ein Open-World-Action-Adventure aus der Ego-Perspektive und entsteht beim The Division-Studio Massive Entertainment, die ebenfalls in einer weiteren Disney-Koproduktion an einem Star Wars-Spiel arbeiten. Der Titel setzt auf die Snowdrop Engine und wird 2022 für PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen. Den Ankündigungstrailer findet ihr direkt unter diesen Zeilen.