PM: RIDERS REPUBLIC™ ERSCHEINT AM 2. SEPTEMBER 2021 (Ubisoft News)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 12. Juni 2021 – Ubisoft verkündete heute im Zuge von Ubisoft Forward, dass Riders Republic™, der neue Multiplayer-Playground für Outdoor-Sportarten, am 2. September 2021 für PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X | S, die Xbox One-Gerätefamilie, Stadia und im Epic Games Store sowie im Ubisoft Store auf Windows PC erhältlich sein wird. Das Spiel wird ebenfalls auf Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft* verfügbar sein. Fans können sich ab sofort registrieren, um eine Chance auf einen Zugang zu den kommenden Betas zu erhalten.

Die im Zuge von Forward veröffentlichten Trailer können hier gefunden werden:

Riders Republic wird von Ubisoft Annecy entwickelt und lädt dazu ein, in eine riesige Spielwelt voller Nervenkitzel und Adrenalin einzutauchen. Spielende können sich dort in Outdoor-Sportarten messen und mit Freundinnen und Freunden in einer offenen und belebten Welt die verrücktesten Moves auf dem Mountainbike, Ski, Snowboard, im Wingsuit und Raketen-Wingsuit vollführen. Egal, ob man mit dem Freundeskreis mal richtig hoch hinauswill, oder allein die Berge und Canyons bezwingen möchte, es gibt aufregende Momente und viele Aktivitäten zu entdecken.

In Riders Republic können einige der atemberaubendsten Landschaften, die die Vereinigten Staaten zu bieten haben, erlebt werden. Berühmte amerikanische Nationalparks, darunter Bryce Canyon, Yosemite Valley, Sequoia, Zion, Canyonlands, Mammoth Mountain und Grand Teton wurden in Anlehnung an die jeweils originale Topographie nachgebaut und fantasievoll zu einem ultimativen Outdoor-Sportpark zusammengefügt.

Spielende treten mit und gegen ihre Freund:innen in den verrücktesten Mehrspieler-Modi an:

Im Karrieremodus können die Spieler:innen sich einen Namen in den verschiedenen Sportarten machen und sich in der Republic beweisen. Dabei werden sie von berühmten Sponsoren angeheuert und zu den angesehensten Sportwettbewerben, wie Red Bull Rampage oder den X Games, eingeladen. Der Avatar kann durch eine auf Fortschritt basierende Ausrüstung individuell angepasst werden. Ganz gleich, ob jemand ein Star auf dem Snowboard werden oder Geschwindigkeitsrekorde beim Downhill brechen will, alles ist möglich!

„Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler:innen Riders Republic in den kommenden Betas endlich testen und den Nervenkitzel dieses Multiplayer-Outdoor-Sportspiels so erleben können, wie wir es uns vorgestellt haben“, sagt Arnaud Ragot, Game Director. „Riders Republic ist wahrlich ein Höhepunkt unserer Multiplayer-Expertise und wir freuen uns darauf, der Community einen Einblick in die vielen sozialen Möglichkeiten zu geben, die diese dynamische Welt zu bieten hat.“

Riders Republic wird das Beste aus dem Next-Gen-Gameplay herausholen und mehr als 50** Spieler:innen gleichzeitig auf dem Bildschirm zeigen, zusammen mit 4K Ultra High Definition-Auflösung*** bei 60 Bildern pro Sekunde auf Xbox Series X und PlayStation®5. Um das Multiplayer-Erlebnis weiter zu verbessern, wird Riders Republic Cross-Play und Cross-Generation-Play unterstützen, so dass sich Spieler:innen mit Freunden und anderen Ridern auf allen Plattformen verbinden können.**** Spieler:innen, die Riders Republic auf Xbox One oder PlayStation®4 kaufen, können ihr Spiel ohne zusätzliche Kosten auf die Next-Gen-Version upgraden,***** während sie ihren Fortschritt auf allen Plattformen mit Ubisoft Connect beibehalten.

Die Gold- und Ultimate Edition****** von Riders Republic können ab sofort vorbestellt werden:

Fans, die Riders Republic vorbestellen, bekommen zudem das Hasen-Paket******.

Alle, die Lust bekommen haben, können sich ab sofort unter folgender Website für die kommenden Betas eintragen lassen: register.ubisoft.com/riders-republic-register

Derzeit findet im Ubisoft Store der Ubisoft Forward Sale statt. Dieser bietet bis zum 22. Juni 17.00 Uhr Rabatte bis zu 75 % auf eine große Auswahl an Games. Mit dem Code „FORWARD“ können sogar noch weitere 10 € auf den Einkauf gespart werden********. Alle Angebote gibt es im offiziellen Ubisoft Store.

*14.99€ im Monat. Jederzeit kündbar.