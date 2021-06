E3 2021: Trek to Yomi: Samurai-Action im alten Japan angekündigt

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Stylische Kämpfe in schwarz-weißer Optik verspricht euch das Action-Adventure Trek to Yomi, das Publisher Devolver Digital und die Entwickler von Flying Wild Hog (Hard Reset, Shadow Warrior-Serie) während des MaxPass+-Streams zur diesjährigen E3 angekündigt haben.

In Trek to Yomi übernehmt ihr den Charakter des jungen Schwertkämpfers Hiroki. Dieser gab einst seinem sterbenden Meister das Versprechen, sein Dorf vor jeglicher Bedrohungen zu beschützen. Was genau diese Bedrohung ist, gegen die ihr in den Kampf zieht, ist noch nicht bekannt. Dafür wurde das "wie" in einem Trailer, den wir euch gleich am Ende dieser Zeilen eingebunden haben, aufbereitet: In stylischem schwarz/weiß sollt ihr eure Gegner in 2D-Gefechten den Garaus machen. In den Kämpfen wird es nicht zimperlich zugehen, denn das Spiel soll "brutale Kämpfe mit Blut und Enthauptungen" bieten.

Die Veröffentlichung von Trek to Yomi ist für PC, Playstation 5 und Xbox Series X/S in 2022 geplant.