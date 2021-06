PM: BRAWLHALLA AM 16. JUNI BETRETEN DIE TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES VON NICKELODEON DIE ARENA (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 12. Juni 2021 – Cowabunga! Ubisoft kündigte heute im Zuge von Ubisoft Forward die Kooperation mit ViacoCBS an. Raphael, Michelangelo, Leonardo und Donatello aus Nickelodeons Teenage Mutant Ninja Turtles erscheinen am 16. Juni als Epic Crossover in Brawlhalla.

Am 16. Juni startet im Rahmen des Epic Crossovers ein neues In-Game-Event mit einem neuen Spielmodus, Crew Battles, einem neuen K.O.-Effekt mit Shredder und dem Foot Clan, sowie neue Signaturangriffe für die Turtles mit Meister Splinter und Casey Jones. Außerdem gibt es eine neue Karte, die an die Kanalisation aus Teenage Mutant Ninja Turtles angelegt ist. Die neue Karte ist in den Modi Free-For-All und 1vs1 verfügbar. Zusätzlich erscheinen vier neue Avatare, die die Symbole des Foot Clans, Krang und Technodrome zeigen, sowie ein animierter Avatar mit allen Gesichtern der Turtles. Alle Gegenstände können auch nach dem Event genutzt und erworben werden. Der Spielmodus sowie die Karte werden ebenfalls nach dem Event spielbar sein.

Brawlhalla wurde von Blue Mammoth entwickelt und ist ein Free-to-Play Plattform-Kampfspiel, mit mittlerweile über 65 Millionen Spieler:innen. Es führt die Spieler:innen in einen Kampf um Ruhm und Ehre in den Hallen von Walhalla. Man kann aus über 50 einzigartigen Charakteren wählen und im Einzel- oder Koop-Modus online und lokal gegen Andere antreten. Brawlhalla unterstützt plattformübergreifendes Spielen zwischen Xbox One-Konsolen, einschließlich Xbox One X, und Xbox Series X|S, Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, PC, iOS und Android Geräten. Die Spieler:innen können alle Online-Matchmaking-Aktivitäten gemeinsam spielen und individuell anpassen.

Founded in 2009 and acquired by Ubisoft in 2018, Blue Mammoth Games is a development studio based in Atlanta, Georgia. The experienced team specializes in online multiplayer games with large player bases. Blue Mammoth develops Brawlhalla, a Free-To-Play fighting game on Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Windows PC, PlayStation® 4 and PlayStation 5® system, iOS, and Android devices. Brawlhalla has over 65 million players and is currently the most played fighting game on Steam.

Ubisoft ist ein führender Entwickler, Publisher und Distribuent für interaktive Unterhaltungsprodukte und Services mit einem reichhaltigen Portfolio bekannter Marken, darunter Assassin's Creed, Just Dance, die Tom Clancy's Videospiel-Reihe, Rayman, Far Cry und Watch Dogs. Die Teams im weltumspannenden Verbund von Studios und Geschäftsstellen bei Ubisoft widmen sich der Produktion von originellen und unvergesslichen Spielerlebnissen auf allen verbreiteten Plattformen, wie Konsolen, Smartphones, Tablets und PCs. Im Geschäftsjahr 2019-2020 erzielte Ubisoft einen Umsatz von 1.534 Millionen Euro. Mehr Informationen unter ubisoftgroup.com.

