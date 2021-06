The Witcher: Teaser zu Staffel 2 der Serie // Witcher-Con im Juli

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Gestern hat Netflix im Rahmen eines fünftägigen Geeked Week-Events einen neuen Teaser zur zweiten Staffel von The Witcher veröffentlicht. Der zehnsekündige Clip spult in seiner kurzen Zeit viele Bilder ab, so dass er im Stream gleich mehrfach gezeigt wurde. Unter diesen Zeilen findet ihr den entsprechenden Abschnitt der Veranstaltung verlinkt.

Der Ausschnitt bietet lediglich Futter, um jeden Frame nach Hinweisen auf die Entwicklungen der zweiten Staffel der Serien-Adaption abzusuchen, die auf den Hexer-Geschichten von Andrzej Sapkowski basiert, während die Witcher-Rollenspiele von CD Projekt RED nach dem Ende der Romane angesiedelt sind.

Ein Starttermin für die neue Staffel wurde nicht bekannt gegeben, aber Neuigkeiten dazu könnten nächsten Monat anstehen, denn während des Events wurde auch bekannt gegeben, dass CD Projekt RED und Netflix gemeinsam am 9. und 10. Juli 2021 die WitcherCon veranstalten. Die WitcherCon wird eine digitale Veranstaltung, die am 9. Juli um 19 Uhr deutscher Zeit startet. In diversen Livestreams werden Panels gezeigt sowie Making-of-Videos zu den Spielen, der Serie und einer bei Netflix in Produktion befindlichen Anime-Adaption mit Titel Nightmare of the Wolf. Dazu wird es Neuigkeiten zum Augmented-Reality-Spiel Monster Slayer geben. Wie die offizielle Website jedoch direkt klar stellt, wird kein unangekündigtes Spiel auf dem Event vorgestellt werden.