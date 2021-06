Bekannt aus Film, Fernsehen und Spielen

Teaser Studios arbeiten vermehrt mit Schauspielern zusammen, die nicht nur ihre Stimme leihen und das Motion Capturing machen, sondern direkt digitalisiert im Spiel auftauchen. Wie gefällt euch dieser Trend?

Am Samstag konntet ihr während der Ubisoft-Forward-Präsentation im Rahmen der E3 2021 in einer Cutscene erneut den Widersacher Presidente Antón Castillo aus Far Cry 6 erleben. Wie vorherige Teile der Open-World-Ballerei ist wieder der Bösewicht zentrale Figur, die auch das Cover zieren wird. Das Gesicht auf der Packung könnte euch nicht von ungefähr bekannt vorkommen, denn Far Cry 6 markiert das neueste Kapitel in der Zusammenarbeit von Ubisoft mit Schauspielern. Der Diktator Castillo wird von Giancarlos Esposito gespielt und der wurde wiedererkennbar als Charaktermodell nachgebaut. Schon in Ghost Recon - Breakpoint (im Test, Note 6.5) wurde der Fiesling von Jon Bernthal verkörpert.

Doch der Trend geht natürlich schon länger zurück. Vielleicht gräbt euer Hirn gerade jetzt einen hochnotpeinlichen Cameo-Auftritt eines Schauspielers in frühen FMV-Machwerken aus. Der Cast von Death Stranding (im Test, Note 8.5) setzt dem die Krone auf, war doch nicht nur Norman Reedus Protagonist, sondern es handelte sich tatsächlich bei jeder wichtigen Figur

um entweder digitalisierte Schauspielerinnen und Schauspieler oder Regisseure – ganz abgesehen von weiteren Cameo-Auftritten. Auch wenn der Name Cyberpunk 2077 (im PC-Test, Note 10.0) durch die außergewöhnlich katastrophale Konsolen-Fassung belastet ist, so war doch die Rolle von Keanu Reeves als Begleiter Johnny Silverhand ein großes Highlight des Open-World-Rollenspiels.

Wie seht ihr den Trend von digitalisierten Schauspielern in Spielen? Steht ihr dem positiv gegenüber und freut euch über immer mehr bekannte Gesichter in Spielewelten? Oder stört es euch eher? Werdet ihr bei bekannten Leinwandgesichtern unwillkürlich an andere Rollen von ihnen erinnert und wünscht euch eurer Immersion zuliebe ein Ende des Trends von Digitalisaten bekannter Schauspieler in Spielen? Wählt die Antwort unten, die am besten zu euch passt und verratet uns, was euch bei der Frage durch den Kopf geht.

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 10:00 Uhr abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Ihr habt Ideen für eine Sonntagsfrage? Dann schickt doch eine PN an Hagen. Den Link zur Übersicht der mehr als 200 bisherigen Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.