Teaser Es ist einmal mehr Stargast-Zeit im Wochenschluss-Podcast! Freut euch über Tom Schmitz, der mit Jörg die Themen der Woche diskutiert und sich sogar vor dem GG-Chef rechtfertigen muss.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Einmal mehr brechen wir alle Konventionen auf und haben einen Stargast in den WoSchCa geladen. Heute hat sich Thomas Schmitz vor dem virtuellen Mikrofon eingefunden und diskutiert ausgelassen mit Jörg darüber, was sich in den letzten Tagen so in der bunten Welt der Videospiele getan hat. Doch der GG-Chef hat natürlich einen perfiden Hintergedanken gehabt, als er Tom angelockt hat.

Alle Themen im Überblick: