PM: Jurassic World Evolution 2 kommt mit neuen Dinosauriern, Modi und Locations (Microsoft Xbox Wire)

Aufregende Neuigkeiten für alle Dinosaurier-Fans und Hobby-Paläontolog*innen, denn es gibt erste Einblicke in das lang erwartete Sequel zu Jurassic World Evolution. In Jurassic World Evolution 2 tauchst Du ein in das Jurassic World-Universum, und erlebst ein noch tiefgreifenderes Dinopark-Abenteuer als jemals zuvor. Was Dich alles erwartet? Erfahre es hier!

Was wäre ein Jurassic World-Spiel ohne die Stars der Show – die Dinosaurier! Davon gibt es im Sequel jede Menge Auswahl, darunter auch viele brandneue prähistorische Arten. Jurassic World Evolution 2 bietet mit vier fantastischen Spiel-Modi, tiefgehenden Management-Optionen und atemberaubenden neuen Locations jede Menge Abwechslung. Das volle Potenzial, den spektakulärsten Park aller Zeiten zu erschaffen, liegt in Deinen Händen.

Jurassic World Evolution 2 erscheint mit über 75 prähistorischen Spezies – inklusive neuer maritimer und fliegender Reptilien. Die Protagonisten der Parks sind lebende und atmende Tiere, die mit einer beispiellosen Liebe zum Detail entwickelt wurden. Von Community-Lieblingen wie T-Rex und Brachiosaurus über Neuzugänge wie dem Coelophysis und dem Amargasaurus bis hin zu prächtigen neuen Flug- und Meeresreptilien ist alles dabei. Prähistorische Wildtiere werden in diesem Spiel lebendig, indem sie brandneue Verhaltensweisen zeigen und auf neue Art und Weise miteinander interagieren. Sie kämpfen um Dominanz, erschließen sich ihre eigenen Reviere und reagieren intelligent auf ihre Umwelt.

Im Rahmen der verschiedenen Modi erlebst Du eine originalgetreue, mitreißende Jurassic World-Story, die nach den umwälzenden Ereignissen von Jurassic World: Fallen Kingdom in Gang gesetzt werden. In dieser immersiven Kampagne arbeitest Du gemeinsam mit bekannten Charakteren des Franchises wie Dr. Ian Malcolm und Claire Dearing – synchronisiert von den Original-Darstellern. Neben dem Kampagnen-Modus erlebst Du im Chaostheorie-Modus entscheidende Momente des Jurassic-Franchises erneut und drückst ihnen Deinen eigenen Stempel auf. Zusätzlich kehren die beliebten Modi Challenge und Sandbox zurück, in denen Du Dich entweder herausfordernden Management-Challenges stellst oder ganz ohne Druck den Park Deiner Vorstellungen kreierst. In Jurassic World Evolution 2 entscheidest Du selbst darüber, wie Du spielst.

Jetzt, wo Du nicht mehr an die Muertes-Inseln – wie etwa Isla Nublar – gebunden bist, erbaust Du Deinen Park an vielen beeindruckenden Orten in den verschiedensten Klimazonen. Jede der neuen Locations bietet ein anderes Terrain und einzigartige Herausforderungen an Dein Park-Management. Egal, ob Du Deinen Park in glühend heißen Wüsten oder einem dichten Wald der Taiga aufbaust, die erstaunlichen Umgebungen sorgen für jede Menge Abwechslung.

Jurassic World Evolution 2 erscheint weltweit Ende 2021 für Xbox One und Xbox Series X|S. Weitere Details folgen in Kürze.