PM: Sei beim zweiten ID@Xbox Summer Game Fest Demo-Event ab dem 15. Juni dabei (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Bereits letzten Sommer präsentierte das erste ID@Xbox Summer Game Fest Demo-Event die kommenden Indie-Highlights im Rahmen von Geoff Keighley‘s Summer Game Fest-Promotion. Auch in diesem Jahr schließt sich Xbox erneut mit dem Summer Game Fest zusammen und stellt Dir all die aufregenden neuen Indie-Games vor, die Du schon bald auf Xbox spielst. Vom 15. bis zum 21. Juni tauchst Du in Demos von über 40 kommenden Spielen für Xbox One und Xbox Series X|S ein.

Die vollständige Liste der vorgestellten Demos erfährst Du, sobald der 15. Juni näher rückt. Trotzdem haben wir hier bereits einige Highlights für Dich – quasi als kleiner Vorgeschmack:

Sable: Du begibst Dich auf eine einzigartige und unvergesslichere Reise, bei der Du Sable auf ihrem Gleitflug begleitest. In diesem Übergangsritus reist Du durch riesige Wüsten und faszinierende Landschaften, in denen nicht nur verlassene Raumschiff-Wracks sondern auch antike Geheimnisse zur Erkundung einladen.

Lake: Wir schreiben das Jahr 1986 – Meredith Weiss nimmt sich eine Auszeit von ihrer Karriere in der großen Stadt, um in ihrer Heimatstadt Post auszuliefern. Wie wird sie die zwei Wochen im schönen Providence Oaks mit dem malerischen See erleben und wie wird sie mit den schrulligen Bewohner*innen umgehen? Du entscheidest über jede von Merediths Handlungen!

The Riftbreaker: The Riftbreaker ist ein actiongeladenes Survival-Abenteuer mit Rollenspiel-Elementen, in dem der Bau einer durchdachten Basis der Schlüssel zum Sieg ist.Als Elite-Wissenschaftler*in schlüpfst Du in das Cockpit eines optimierten Mecha-Suit, mit dessen Hilfe Du durch Dimensionsspalten reist. Im Laufe Deiner Reise baust Du Dir eine Basis auf, sammelst Proben und erforschst neue Erfindungen, die Deine Überlebenschancen verbessern.

Echo Generation: Der Sommer von 1993 neigt sich dem Ende als ein verschlafenes kanadisches Städtchen zum Schauplatz seltsamer Unfälle wird und immer mehr mutierte Kreaturen auftauchen. Echo Generation erzählt ein rundenbasiertes Abenteuer einer Bande von Kindern, die übernatürliche Vorkommnisse untersuchen. Währenddessen setzen sie sich gegen Monster und Mechs durch, um ihre kleine Stadt zu retten.

Tunic: Tunic ist ein isometrisches Action-Adventure, in dem Du die Wildnis erkundest, Monster bekämpfst und lang vergessene Geheimnisse enthüllst. Als winziger Fuchs tauchst Du in eine riesige Welt voller Mysterien ein. Auf Deiner Reise entdeckst Du wunderschöne Landschaften, stellst Dich herausfordernden Kämpfen und erbeutest eine Fülle verschiedener Items.

Es gibt noch so viel mehr Spiele zu entdecken! Falls Du einige der Demos spielst, teile uns gerne mit, wie sie Dir gefallen! Schreibe uns einfach auf Twitter, Instagram, Discord, Twitch, oder YouTube an. Schau außerdem regelmäßig auf Xbox Wire DACH vorbei, erfahre alle News zu ID@Xbox und erlebe einen Sommer voller Gaming!