PM: Tiny Tina’s Wonderlands: Das neue Fantasy-Abenteuer kommt 2022 auf Xbox One und Xbox Series X|S (Microsoft Xbox Wire)

Mach Dich bereit und stürze Dich in eine Welt voller Wunder, Launenhaftigkeit und mächtiger Waffen. Tiny Tina’s Wonderlands erscheint Anfang 2022 auf Xbox One und Xbox Series X|S.

In Tiny Tina’s Wonderlands, dem neusten Titel der Studios 2K und Gearbox, erlebst Du ein fantastisches Abenteuer, das Dich in eine unvorhersehbare Fantasy-Welt voller Magie, Breitschwerter und Pistolenkugeln führt. Dieser magische Looter-Shooter trumpft mit unvorhersehbaren Twists und einem hochkarätigen Star-Cast auf. Und hinter all dem steckt die stets unberechenbare und liebenswert böse Tiny Tina – sie kontrolliert die Spielwelt, in der sich das gesamte Abenteuer abspielt.

Tiny Tina’s Wonderlands ist ein Spiel im Spiel – die gesamte Handlung spielt sich in einer Partie von Bunkers & Badasses ab. Tina ist hier natürlich die Bunker-Meisterin, die das Abenteuer erzählt und Dich auf Deiner Reise begleitet. Aber sei gewarnt: Ihr geht es in erster Linie um Spaß und sie interessiert sich nicht für so etwas Profanes wie Regeln. Sei also nicht überrascht, wenn sie die Regeln anpasst oder Spielwelt spontan verändert.

In den Wonderlands erstellst Du Deine eigene Heldenfigur und passt sie Deinen Vorstellungen an, während Du Dir Deinen Weg durch ausgefallene Monster und mit Schätzen gefüllte Verliese kämpfst. Mit dabei sind der eigenwillige Kapitän Valentine, der regelbesessene Roboter Frette und natürlich Tiny Tina selbst. Auf Deinem Weg, den tyrannischen Drachenlord zu besiegen, triffst Du auf liebenswerte Außenseiter*innen wie einen Laute schwingenden Bardbaren und Deinen ganz persönlichen Fairy Punchfather. Schau Dir auf jeden Fall den Trailer an und wirf einen Blick auf die fantastische Welt und ihre Sprecher*innen.

Vielleicht hast Du bereits gemerkt, dass Tiny Tina’s Wonderlands ein wenig Inspiration von dem beliebten Borderlands 2-DLC Tiny Tina’s Assault on Dragon Keep übernommen hat. Während dieses DLC definitiv als Sprungbrett diente, brauchst Du für Tiny Tina’s Wonderland keine Borderlands-Vorkenntnisse. Dieses Spiel erzählt eine brandneue, in sich abgeschlossene Geschichte, die mit neuen Charakteren gefüllt ist. Der Titel bietet außerdem eine reichhaltige Koop-Kampagne für bis zu vier Spieler, wiederholbare Endgame-Content und innovative Gameplay-Mechaniken.

Tiny Tina's Wonderlands erscheint Anfang 2022 auf Xbox One und Xbox Series X|S.