E3 2021: Inscryption, Neues Spiel der Pony Island Entwickler angekündigt

PC Linux MacOS

Mit Inscryption wurde am gestrigen Abend im Rahmen des MaxPass+-Streams des Publishers Devolver Digital, anlässlich der zurzeit stattfindenden E3, das Neue Spiel von Daniel Mullins Games (Pony Island, The Hex) vorgestellt.

Das Spielprinzip wird vom Entwickler als eine Mischung aus "Deckbuilding-roguelike und escaperoomartigen Puzzles" beschrieben, die euch mit Horrorelementen auch einen ganz realen einen Schauer über den Rücken laufen lassen sollen. Es soll auch eine Geschichte geben, deren Mysterien ihr während des Spiels aufdeckt: Alles beginnt wohl in der Hütte eines gewissen Leshy – doch mehr ist noch nicht bekannt. Am besten verschafft ihr euch einen Eindruck von dem Spiel mit dem Ankündigungs-Trailer, den wir auch am Ende dieser News eingebunden haben.

Inscryption soll noch in diesem Jahr für den PC, Linux und MacOS auf Steam erscheinen.