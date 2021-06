Alfred Hitchcock - Vertigo: Neues Adventure der Pendulo Studios enthüllt

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Im Rahmen des Guerilla Collective Showcase am 5. Juni 2021 hat der französische Publisher Microids das neueste Werk der Pendulo Studios (Runaway, The Next Big Thing, Blacksad - Under the Skin), Alfred Hitchcock - Vertigo, mit einem Teaser-Trailer vorgestellt. Das narrative Adventure ist ein Psycho-Thriller und soll für PC sowie alle gängigen Konsolen erscheinen.

Inspiriert von Alfred Hitchcocks namensgebendem Film Vertigo - Aus dem Reich der Toten erwartet euch eine neue Geschichte über Besessenheit, Erinnerung, Manipulation und Wahnsinn. Ihr seid Ed Miller, ein Schriftsteller, der gerade den Sturz seines Autos in den Brody Canyon in Kalifornien unversehrt überstanden hat. Und obwohl ihr euch sicher seid, mit Frau und Tochter unterwegs gewesen zu sein, wurde im Autowrack niemand sonst gefunden. Vom Unfall traumatisiert und unter starker Höhenangst leidend begebt ihr euch in Therapie, um herauszufinden, was wirklich geschehen ist. Kannst du deinem eigenen Verstand trauen? Diese Frage könnt ihr euch voraussichtlich Ende 2021 selbst stellen.

Wenn euch Hitchcocks Meisterwerk noch unbekannt ist, erfahrt ihr im entsprechenden Wikipedia-Artikel mehr. Zudem könnt ihr euch den Film für gerade einmal 0,99 Euro bei Amazon-Prime-Video (GamersGlobal-Partnerlink) ausleihen. Am Ende dieser News haben wir euch den Teaser-Trailer zum Spiel eingebunden.