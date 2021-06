Evil Dead - The Game: Bruce Campbell führt durch Gameplay-Trailer

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5

Entwickler Saber Interactive und Publisher Boss Team Games haben einen neuen Trailer zu Evil Dead - The Game veröffentlicht, der durch seinen Erzähler die Fan-Herzen höher schlagen lassen könnte. Bruce Campbell selbst leitet durch das Video. Falls euch der Name nichts sagen sollte: Campbell hat die Hauptfigur Ash in der Tanz der Teufel-Filmreihe (englisch: The Evil Dead) verkörpert. In dem neuen Trailer zum Spiel, den ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt, erläutert er ein paar Gameplay-Elemente des Multiplayer-Spiels.

Wenig überraschend geht es dabei sehr blutig zur Sache, ihr solltet also eine gewisse Vorliebe für Gore haben. Ebenfalls wenig überraschend müsst ihr haufenweise Untote verdreschen, teils mit brutalen Finishing-Moves. Im Video gezeigt wird beispielsweise die Option, einem Dämon den Schädel mit einer Schaufel vom Rumpf zu entfernen. Aber ihr könnt auch die Rollen tauschen und selbst als Ausgeburt der Hölle in den Kampf ziehen und euren menschlichen Mitspielern das Leben schwer machen. Konkret gesagt sollt ihr sogar im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode erschrecken können. Als Menschen könnt ihr euch hingegen mit Seiten aus dem Necronomicon und anderen, an die Filmvorlage angelehnten, Artefakten einen Vorteil verschaffen. Und natürlich darf auch Ashs legendärer Kettensägen-Arm nicht fehlen. Als spielbare Charaktere sind weiter Cheryl Williams und Henry the Red zu sehen. Insgesamt soll es 25 Waffen geben, mit Skilltrees könnt ihr außerdem eure Charaktere weiter aufwerten.

Erscheinen soll Evil Dead - The Game irgendwann im Jahr 2021, einen genauen Termin sind uns die Entwickler aktuell noch schuldig. Als Release-Plattformen sind so ziemlich alle aktuellen System angedacht, das Spiel kommt auf PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und auch Nintendo Switch.