PM: So bist Du beim Xbox & Bethesda Games Showcase am 13. Juni dabei (Microsoft Xbox Wire)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am Sonntag, den 13. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit kommen Gamer aus der ganzen Welt zusammen, um den Xbox & Bethesda Games Showcase zu verfolgen. Im Mittelpunkt des Events steht die Vorstellung zahlreicher Spieleneuheiten der Xbox Game Studios, Bethesda und anderen namenhaften Partnern.

Die Show dauert rund 90 Minuten und bietet alles, was Du über spannendtesten Neuveröffentlichungen für Xbox und den Xbox Game Pass wissen solltest. Hier erfährst Du die wichtigsten Informationen:

Wann findet das Event statt? Der Xbox & Bethesda Games Showcase startet am Sonntag, den 13. Juni um 19:00 Uhr deutscher Zeit.

Wie kann ich das Event verfolgen? Der Showcase wird live auf den offiziellen Xbox-Kanälen von Twitch, YouTube, Facebook und Twitter gestreamt.

Außerdem wird die Show über viele andere Kanäle übertragen, wie etwa OTT-Plattformen wie Samsung TV+, Xumo, PlutoTV.

Wichtiger Hinweis: Die Show wird in 1080p bei 60 FPS gestreamt. Für einen noch hochauflösenden Einblick empfehlen wir Dir die 4K-Wiederholung des Showcase, der später am Tag auf dem YouTube-Kanal von Xbox hochgeladen wird.

Wird das Event auch auf Deutsch übertragen? Ja, bei Bedarf gibt es deutsche Untertitel zum englischen Original-Ton.

Am einfachsten findest Du die deutschen Untertitel, indem Du die offizielle Facebook-Seite von Xbox DACH besuchst oder während des Streams auf dem offiziellen YouTube-Kanal das das Zahnradsymbol am unteren rechten Bildrand betätigst.

Ist die Show auch für Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen zugänglich? Auf dem YouTube-Kanal von Xbox wird es eine Version mit amerikanischer Gebärdensprache (ASL) und englischer Audiodeskriptionen (AD) geben.

Ich kann die Show nicht verfolgen. Wo kann ich mich trotzdem über die Ankündigungen informieren? Parallel zur Übertragung wird das Xbox Wire-Team ausführliche Blog-Posts mit den wichtigsten Ankündigungen auf Xbox Wire DACH veröffentlichen.

Xbox FanFest Watch Party: Wenn Du schon etwas früher einschaltest, kannst Du Dich am Sonntag ab 18:00 Uhr Uhr der Xbox FanFest Watch Party anschließen, die unter anderem ein exklusives Q&A mit Gästen aus dem Team Xbox und Bethesda bereithält. Hier registrierst Du Dich für das Xbox FanFest und für die Xbox FanFest Watch Party.

Special-Event Xbox Gear: Der Xbox Gear Shop beteiligt sich am Event mit brandneuen Sommerkollektionen für Xbox und Halo sowie einigen anderen Überraschungen. Zur Feier des Games Showcase erwartet Dich ein Erinnerungsglas, das Du mit Deinem Gamertag personalisieren kannst. Hier geht’s zum Shop.

Hinweise für Co-Streamer*innen und Creators: Wir bei Xbox schätzen jegliche Co-Stream-Aktivitäten sehr und möchten sicherstellen, dass Du ein möglichst angenehmes Erlebnis hast. Zu diesem Zweck haben wir die Übertragungsrechte aller lizenzierten Musikstücke erworben, die während des Livestreams zu hören sind. Allerdings können wir nicht garantieren, dass Musiklabels, Verlage oder Bots nicht doch die Rechte an einem der Songs beanspruchen. Wenn Du über Twitch co-streamst, empfehlen wir Dir über den Kanal /twitchgaming zu co-streamen. Klicke hier für weitere Details von Twitch.

Video on Demand (VOD):Die während des Xbox & Bethesda Games Showcase eingespielte Musik ist für mindestens 12 Monate für die weltweite Online-Nutzung lizensiert. Wir empfehlen, entsprechende Videos bis zum 1. Juni 2022 vom Netz zu nehmen, um einen Urheberrechtskonflikt zu vermeiden.

Wir empfehlen allen, die die gesamte Show in Form von VOD-Berichten veröffentlichen möchten, keine Audiospur zu verwenden, die urheberrechtlich geschützte Musik enthält, um Maßnahmen von Bots der Musikindustrie zu vermeiden. Die Verwendung von Videospiel-Material ist völlig in Ordnung – wichtig ist nur, dass darin keine urheberrechtlich geschützte Musik vorkommt, die beispielsweise in Trailern verwendet wird.

Assets: Zur Aufwertung Deines eigenen Streams stellen wir Dir einige Xbox 2021-Stream-Overlays und zusätzliche Assets zur Verfügung, die Du auf Xbox Wire finden kannst. Die Assets kannst Du problemlos im Stream verwenden.

Wir sehen uns am Sonntag!