Electronic Arts wurde gehackt und Spiele-Quellcode entwendet

Nach Berichten von CNN Business sind Hacker in die Systeme von Electronic Arts eingedrungen und dadurch an Spiele-Quellcode des Unternehmens gelangt. Ein Sprecher von EA habe bestätigt, dass 780 Gigabyte an Daten entwendet werden konnten, einschließlich des Frostbite-Quellcodes, welcher unter anderem in der FIFA-, Madden- und Battlefield-Serie verwendet wird. Die Hacker behaupteten, dass sie unter anderem Software-Entwicklungstools für FIFA 21 und Server-Code für das Spieler-Matchmaking in FIFA 22 erlangt haben.

Spielerdaten seien bei dem Bruch nicht kompromittiert worden, sagte der EA-Sprecher gegenüber CNN. Die Datenpanne wurde zuerst von Vice öffentlich gemacht. In Forenbeiträgen vom 6. Juni 2021, die von CNN Business überprüft und von einem unabhängigen Cybersecurity-Experten begutachtet wurden, haben die Hacker behauptet, "alle EA-Dienste ausnutzen zu können". Dabei soll es sich nicht um einen Ransomware-Angriff gehandelt haben. Der EA-Sprecher bestätigte gegenüber CNN Business, dass die Erklärung von EA eine Reaktion auf den von Vice berichteten Verstoß ist.