Metal Slug Tactics: Rundentaktik-Ableger des Run-and-Gun-Klassikers (+Trailer)

PC

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In der Kickoff-Show des Summer Game Fest wurde anhand eines Trailers ein Rundentaktik-Ableger des beliebten Arcade-Klassikers Metal Slug mit dem passenden Titel-Zusatz Tactics enthüllt. Metal Slug Tactics soll laut Angaben des Entwicklers ein Rundentaktik-RPG mit Roguelike-Elementen werden. Auf prozedural generierten, übersichtlichen Schlachtfeldern sollt ihr im Rahmen einzelner Missionen mit ausgewählten Helden der Metal-Slug-Reihe ein Team bilden und gegen bekannte Gegner und gefürchtete Bosse aus den Arcade-Originalen in taktischen Rundenkämpfen antreten.

Entwickler Leikir Studio verspricht nicht nur aufgrund der Pixeloptik einen starken Wiedererkennungswert, anders als der kürzlich angekündigte Mobile-Run-and-Gun-Ableger Metal Slug Code - J der Timi Studios. Auch sollt ihr herausfordernde Missionslayouts, effektive Combos, bekannte Waffen und epische Schlachten vorfinden. Der charmante Pixellook erinnert aufgrund der veränderten Perspektive eher an die Indie-Taktik-Perle Pathway als an das Arcade-Original, was es aber nicht minder interessant macht.

Metal Slug Tactics hat übrigens trotz des gleichen Namens nichts mit dem Mobile-Spiel von SNK aus dem Jahr 2009 zu tun, das damals nur in Japan veröffentlicht wurde. Publisher für den aktuellen Titel, der vorläufig nur für den PC erscheinen soll, ist DotEmu, die aber mit Rechteinhaber SNK bei dem Projekt zusammenarbeiten.

Ein Releasedatum wurde noch nicht genannt, ihr könnt aber das Spiel bei Steam bereits eurer Wunschliste hinzufügen. Der unten eingebundene, knapp zweiminütige Enthüllungstrailer zeigt typische Anime-Szenen im 90er-Jahre-Look sowie einige actionreiche In-Game-Eindrücke, die die Charaktere, Waffen, Fahrzeuge, Gegner und Effekte zeigen.