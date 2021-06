PM: Jurassic World Evolution 2: Erkundet eine neue Ära der Wirtschaftssimulation (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Endlich ist es soweit und wir können stolz verkünden, dass Jurassic World Evolution 2 für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Laufe des Jahres erscheinen wird. Außerdem haben wir noch weitere aufregende Informationen im Gepäck.

Es dürfte euch gefallen, dass Jurassic World Evolution 2 viele Aspekte aus seinem revolutionären und immersiven Vorgänger übernimmt. Zunächst wäre da die neue originelle Jurassic-Story-Kampagne im Spiel. Ihre Geschichte knüpft an die weltbewegenden Ereignisse aus „Jurassic World: Das gefallene Königreich“ an. Mit einigen Kultfiguren aus der „Jurassic World“-Filmreihe an eurer Seite – darunter Dr. Ian Malcom (gesprochen von Jeff Goldblum) und Claire Dearing (gesprochen von Bryce Dallas Howard) – wird es eure Aufgabe sein, für den Schutz der Dinosaurier in der Wildnis zu sorgen, sie aber auch zu kontrollieren und in Schach zu halten.

Neben der neuen Jurassic-Reise in der Kampagne könnt ihr euch mit einem brandneuen Modus auch auf einen Trip in die Vergangenheit freuen. In „Chaostheorie“ durchlebt ihr legendäre Filmmomente aus Jurassic World und Jurassic Park in „Was wäre, wenn“-Szenarios. Taucht tief in das Herz der Jurassic World-Reihe ein und erlebt, wie die Dinge laufen, wenn ihr das Ruder übernehmen und neue Herausforderungen mit unvorhersehbaren Ausgängen meistern müsst. Zusätzlich zu diesen beiden Modi kehren auch eure Lieblinge zurück, darunter der Herausforderungsmodus, in dem ihr eure Management-Fähigkeiten unter Beweis stellen könnt, sowie der Sandkastenmodus, der euch die völlige kreative Freiheit gibt, um eure ganz eigene Jurassic World zu bauen.

Auch in puncto Hauptattraktion, unseren Dinosauriern, freuen wir uns, euch in Jurassic World Evolution 2 mehr als 75 prähistorische Arten zu präsentieren. Ganz neu mit dabei sind die Flug- und Meeressaurier, mit denen die Liste an Arten für eure Parks ordentlich Zuwachs erhält. Ihr werdet erleben, wie diese prähistorischen Wunder ihre eigenen Reviere abstecken, kämpfen und beeindruckend realistisch mit ihrer Umwelt interagieren werden.

In unserem Ankündigungstrailer habt ihr vielleicht schon einige der vielen prähistorischen Arten aus den Jurassic Park- und Jurassic World-Filmen erkannt, wie zum Beispiel den Triceratops und den Stegosaurus. Wir freuen uns aber, euch in Jurassic World Evolution 2 darüber hinaus Arten vorzustellen, die es bislang nicht auf die große Leinwand geschafft haben. Dazu gehört der Amargasaurus, ein kleinerer Dino aus der Gattung der Sauropoden, der an seinem Rücken entlang eine Doppelreihe aus langen Wirbelstacheln besitzt. Egal, ob die Arten bekannt sind oder ihr sie noch nie zuvor gesehen habt, wir sind gespannt, wie ihr die faszinierenden Kreaturen in euren Parks in Szene setzen werdet.

Mit noch umfangreicheren Management-Tools haltet ihr in Jurassic World Evolution 2 die Zügel eures Parks fest in der Hand, so müsst ihr zum Beispiel neue Park-Teams einstellen und habt jetzt frische kreative Optionen, um eure Gästegebäude individuell anzupassen. Neben unseren aktualisierten Management-Optionen haben wir auch eine ganze Reihe an unterschiedlichen Biomen in Jurassic World Evolution 2 eingebaut, die sich nicht länger auf die Biome der Inseln des Muertes-Archipels beschränken. Von dichten Wäldern bis hin zu steinigen Wüsten besitzt jedes dieser Biome seine ganz eigenen Bedingungen, Gelände- sowie Umweltherausforderungen. Die Kontrolle liegt fest in euren Händen, bis das Chaos einen Weg findet … Ob es jetzt die Ehrfurcht einflößenden neuen Arten sind, das tiefergehende Management oder die authentische neue Story-Kampagne, Jurassic World Evolution 2 wird eine Menge zu bieten haben, und wir können es kaum mehr erwarten, noch mehr mit euch zu teilen. Wenn das Spiel für PlayStation 5 und PlayStation 4 im Laufe des Jahres erscheint, könnt ihr eure ganz eigene Jurassic World erschaffen!