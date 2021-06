Tribes of Midgard: Neuer Trailer & Release am 27. Juli

PC PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Rahmen des diesjährigen Summer Game Fest haben Norsfell und Gearbox Publishing nicht nur einen neuen Trailer für ihren kommenden Survival-Action-Titel Tribes of Midgard bekanntgegeben, sondern auch gleich das Datum der Veröffentlichung genannt: Ab dem 27.7.2021 soll das Spiel für PC auf Steam sowie im Playstation Store für Playstation 4 und Playstation 5 digital erhältlich sein.

In dem frisch veröffentlichten Video werden euch die vom Untergang durch Ragnarök bedrohte Spielwelt sowie essentiellste Features von Tribes of Midgard vorgestellt. Ihr könnt euch mit bis zu neun Mitspielern sagenhaften Kreaturen, tödlichen Geistern und mordlustigen Riesen entgegenstellen, welche als Gegner versuchen, euer virtuelles Leben nur noch möglichst kurz währen zu lassen. Den Tag über erkundet ihr die Welt um euer Dorf herum, sammelt Ressourcen und stellt Waffen sowie weitere nützliche Gegenstände her. Dies sind wichtige Vorbereitungen für die Nacht, in der euch dann die Gegner angreifen und ihr euch und euer Hab und Gut verteidigen müsst.

Um das Kerngameplay ein wenig aufzulockern, geben die Entwickler an, dass Geheimnisse und Extras in der prozedural generierten Welt von Tribes of Midgard darauf warten, von euch entdeckt zu werden.