Two Point Campus: Nachfolger von Two Point Hospital offiziell angekündigt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Nachdem der Titel bereits durch den Microsoft Store geleakt wurde, kündigten Sega und Two Point Studios nun auch offiziell den Nachfolger der Krankenhaus-Simulation Two Point Hospital an. Das neue Aufbauspiel heißt wie erwartet Two Point Campus und versetzt euch in die Rolle eines Universitäts-Verwalters.

In dieser Funktion errichtet ihr den kompletten Campus mit Gebäuden und Außenbereich, wofür euch diverse Haustypen und Bäume, Wege, Zäune und Dekorations-Gegenstände zur Verfügung stehen. Eure Studenten verlangen nicht nur nach Bildung, sondern wollen auch unterhalten werden. Hierfür gründet ihr beispielsweise Studentenvereinigungen oder plant Events. Auf dem Stundenplan stehen eher abgefahrene Kurse wie Ritterschule oder Gastronomie

Two Point Campus soll 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erscheinen. Nachfolgend findet ihr den offiziellen Trailer.