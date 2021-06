PM: In Two Point Campus für PS4 und PS5 baut ihr euch eure Traum-Uni (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nun ist es endlich offiziell! Two Point Campus erscheint 2022 für PS4 und PS5! Im Nachfolger des beliebten Two Point Hospital habt ihr die Aufgabe, eure ganz eigene akademische Einrichtung zu verwalten. Aber natürlich handelt es sich hier nicht um eine stinknormale Bildungseinrichtung– auch hier kommt nämlich wieder die bekannte Two-Point-Formel zum Einsatz!

Die angestaubten Fächer aus eurer Schulzeit sind längst passé und wurden durch hippe neue Kurse wie Ritterlehre (Pferde reiten!) und Gastronomie (gewaltige Pizzas backen!) ersetzt, um nur ein paar der noch etwas normaleren zu nennen. Ihr könnt euch sicher sein, dass euch eine alles andere als traditionelle Lernumgebung erwarten wird!

Auf dem Campus kümmert ihr euch um alles: Ihr könnt eure eigenen Gebäude aus dem Boden stampfen (von Verbindungshäusern über Studentenwohnheime und Bibliotheken bis hin zu Tjost-Arenen) und den gesamten Außenbereich nach euren Wünschen mit Bäumen, Wegen, Zäunen und allerlei anderen Dekogegenständen anpassen.

Wir entwickeln für euch umfangreiche und doch einfach zu verwendende Kreativwerkzeuge. Ob ihr nun also ein Maestro oder ein blutiger Anfänger seid, euer Campus wird wunderbar aussehen– garantiert. Und wenn es euch mehr auf die Funktionalität ankommt, könnt ihr eure Gebäude auch in wenigen Sekunden aufstellen und euch um die Optik später Gedanken machen (oder drauf pfeifen, das liegt ganz an euch!).

Außerdem müsst ihr euch um das Wohlergehen eurer Studenten kümmern. Sie wollen nicht nur eine vernünftige Bildung erhalten, sondern auch jede Menge Spaß erleben. Gründet Studentenvereinigungen, plant Auftritte und veranstaltet Events. Aber vergesst nicht, dass zu viele Partys die Noten versauern… (dem Verfasser dieser Zeilen ist es definitiv nicht so ergangen).

Werdet ihr also den ultimativen Party-Campus anlegen? Oder werden eure Studenten den ganzen Tag in der Bibliothek büffeln? Werden sie Freundschaften fürs Leben schließen? Oder wird das blanke Chaos herrschen? In Two Point Campus seid ihr der Boss! Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler 2022 endlich in den Genuss unseres nächsten Spiels kommen! Bleibt dran, um in den kommenden Monaten weitere Infos zu erhalten, und vergesst nicht, euch auf unserer Website einzuschreiben, um immer auf dem Laufenden zu bleiben: www.twopointcampus.com.