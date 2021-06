Liquidation: RTS der alten Schule von deutschem Studio auf Kickstarter

PC

Bereits seit einiger Zeit berichten wir euch unter anderem in Kickstarter-Spotlights vom Echtzeit-Strategie-Titel Liquidation. Das Hagener Team des Entwicklers Kiwi Brothers bitten euch für die Realisierung ihres Spiels auf Kickstarter um eine Mindestsumme von 25.000 Euro. Das Team wurde zuletzt von Eric Vinclav unterstützt, welcher den Genrevertreter Loria auf Steam veröffentlichte.

Die Entwickler beschreiben Liquidation als ein, von klassischen RTS-Titeln wie Warcraft 3 inspiriertes Game, welches in einem gemischten Fantasy-Science-Fiction-Setting angesiedelt ist. Dabei übernehmt ihr jeweils die Verantwortung für eine der Fraktionen in der Spielwelt Vea. Taktische Elemente wie die Zusammensetzung der Kampfgruppen, die Positionierung und Deckung sollen dabei eine erhebliche Rolle spielen. Ihr könnt genretypisch natürlich auch den Bau von Basen steuern und mit den entsprechenden Gebäuden für den Erfolg eurer Frontlinien sorgen.

Im unten verlinkten (englischen) PDF könnt ihr bei Interesse in der Vorgeschichte zum Spieleuniversum von Liquidation stöbern. Eine Demoversion ist seit dem Start der Kickstarter-Kampagne auf Steam zu finden. Am Ende dieser News findet ihr den Kickstarter-Trailer, in dem viele Gameplay-Szenen gezeigt werden.