PM: Deviation Games schließt sich mit PlayStation zusammen, um eine ganz neue IP zu erschaffen (Sony Playstation Blog)

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Das letzte Jahr glich einer wilden und verrückten Achterbahnfahrt. Wir haben ein neues Studio aufgebaut und inmitten des COVID-19-Lockdowns eine ganze Reihe großartiger Talente eingestellt. Bisher war es eine unglaubliche Reise und jetzt ist schließlich der Tag da, der den Anfang des nächsten Kapitels in unserer Geschichte einläutet! Wir freuen uns, heute den Abschluss eines für Deviation Games richtungsweisenden Vertrags ankündigen zu können, in dessen Rahmen wir gemeinsam mit Sony Interactive Entertainment eine brandneue IP entwickeln.

Als mein Partner Jason Blundell und ich uns vor Jahrzehnten kennengelernt haben, haben wir oft davon geträumt, ein eigenes Studio zu haben, Spiele zusammen mit unserem eigenen Team gleichgesinnter Entwickler zu erstellen und eine Community aufzubauen, in der dauerhafte Freundschaften entstehen. Dieser Traum ist heute wahr geworden. Wir haben nun das Glück, diese unglaubliche Chance zu bekommen – von Grund auf etwas völlig Neues zu schaffen, furchtlos Innovationen zu entwickeln und eine fantastische Community und ein unglaubliches Vermächtnis zu erschaffen.

Wir nennen uns Deviators, die Abweichler. Und wie Jason es beschreibt: „Als Deviators wollen wir eine an die Renaissance angelehnte Denkweise kultivieren. Deviators sind nicht nur leidenschaftlich an ihrer eigenen Disziplin interessiert, sondern auch an anderen. Wir sind davon überzeugt, dass es das ist, was unser Studio, die Unternehmenskultur, das Team und dieses Projekt einzigartig und besonders macht. Aus Erfahrung wissen wir, dass junge, entschlossene Studios eine solide Unterstützung benötigen, um erfolgreich zu sein. Deshalb ist die Zusammenarbeit mit PlayStation bei unserem ersten eigenen Spiel so wichtig. Wie ihr alle wisst, die ihr Spaß mit dem fantastischen Angebot der PlayStation Studios habt: sie wissen, was es braucht, um großartige Spiele zu machen. Einen Partner wie diesen hinter uns zu haben, macht den Weg, der vor uns liegt, einfach atemberaubend.“

Ich weiß, was ihr denkt, während ihr das hier lest. Welche Art von Spiel entwickeln wir? Wie lange arbeiten wir bereits daran? Ist es handlungsbasiert? Multiplayer? Kooperativ? Oder alles davon – und mehr? Wann erscheint das Spiel? Ich kann zwar bestätigen, dass die Entwicklung bereits im Gange ist, aber es ist noch zu früh, um konkrete Informationen bekanntgeben zu können. Wir greifen auf das zurück, was wir in den letzten Jahrzehnten bei der Entwicklung von Spielen gelernt haben, aber wir wollen auch etwas Neues, frisch und voller Innovationen, schaffen, etwas, wie ihr es noch nie zuvor erlebt habt. Wir scheuen uns nicht zu sagen, dass unsere Ambitionen extrem groß sind: Wir wollen ein riesiges, inhaltsreiches Spiel mit viel Action und viel Spannung machen, aber belassen wir es jetzt erst einmal dabei. Hoffentlich wird es nicht lange dauern, bis wir mehr mitteilen können.

Heute möchte ich sagen: Behaltet uns im Auge – wir haben fantastische Talente aus der ganzen Welt angeheuert, wir sind über 100 Deviators, wachsen schnell und haben mit SIE einen unglaublichen Partner hinter uns. An unsere Fans, insbesondere diejenigen, die die Arbeit unserer Teammitglieder in den vergangenen Jahren verfolgt haben: Wir sind sehr dankbar für eure Unterstützung – gerade jetzt, wo wir auf dem Weg sind, etwas Eigenes zu erschaffen. Folgt den Kanälen unseres Studios, um die neuesten Informationen zu erhalten und auf dem Laufenden zu bleiben. Ihr hört vielleicht eine Weile nichts von uns, aber beim nächsten Mal können wir im Detail darüber sprechen, woran wir arbeiten. Wir sind zuversichtlich, dass es viele von euch erstaunen wird!