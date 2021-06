PM: SEGA kündigt Two Point Campus an – neuer Titel der Two Point Hospital-Macher erscheint 2022 für PC und Konsole (Cosmocover)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

WILLKOMMEN AUF DEM TWO POINT CAMPUS – JETZT EINSCHREIBEN UND AB 2022 ZU DEN VORLESUNGEN ERSCHEINEN

– Eine eigene Uni bauen? Kein Problem! –

London, England – 10. Juni 2021 – SEGA® Europe Ltd. und Two Point Studios™ freuen sich, bekannt zu geben, dass Two Point Campus™, die Fortsetzung der von Kritikern gefeierten Management-Simulation Two Point Hospital™, 2022 gleichzeitig für PC und Konsolen erscheint! Erschaffen Sie den Campus Ihrer Träume, gestalten Sie das Leben Ihrer Studenten und managen Sie alles, was dazwischen liegt! Der Spaß beginnt hier :

In Two Point Campus ist es Ihre Aufgabe, Ihren eigenen Campus zu bauen und zu leiten. Die Entscheidungen, die Sie treffen, werden das Leben der Studenten, die Sie einschreiben, und der Mitarbeiter, die Sie einstellen, beeinflussen. Zum ersten Mal bauen Sie in der freien Natur, während Sie Ihr eigenes Campusgelände, Gebäude und die Umgebung entwickeln. Legen Sie Wohnheime, Wege, Hecken und vieles mehr mit neuen, einfach zu bedienenden Kreativwerkzeugen an. Die einzige Grenze ist Ihre Vorstellungskraft (und das Bankguthaben im Spiel).

Der Spaß hört damit aber noch nicht auf! Die Bewohner von Two Point County haben etwas andere Prioritäten, wenn es um Bildung geht, – was bedeutet, dass Schüler und Schülerinnen eine große Auswahl an witzigen und ungewöhnlichen Kursen genießen können, wie z.B. die Ritterschule, in der man das Tjostieren erlernen und sich in der edlen Kunst des Rittertums üben können. Die weniger martialisch veranlagten können ihre Fähigkeiten in der Gastronomie verfeinern und an allen möglichen überdimensionalen kulinarischen Köstlichkeiten wie gigantischen Pizzen und ebenso überdimensionalen Pasteten mitarbeiten.

Aber es geht nicht nur um ernsthafte Ausbildung – Spieler und Spielerinnen müssen sich auch um Ihre Schüler kümmern, ihre Persönlichkeiten erforschen und alle ihre Wünsche und Bedürfnisse erfüllen! Umgeben Sie sie mit Freunden, helfen Sie ihnen, Beziehungen zu knüpfen und sorgen Sie dafür, dass sie den Schulalltag mit außerschulischen Vergnügungen wie Konzerten, Vereinen und Sport ausgleichen. Akademische Bildung war noch nie so attraktiv wie heute!

„Wir hoffen, dass die unglaubliche Two Point-Community all die neuen kreativen Freiheiten lieben wird, die Two Point Campus mit sich bringen wird, und dass neue Spieler vom Setting und der liebenswerten Welt, die wir aufbauen wollen, fasziniert sein werden – sie ist wieder vollgepackt mit unserem Markenzeichen, dem Humor und Charme“, so Gary Carr, Mitbegründer und Creative Director bei Two Point Studios.

Wie schon Two Point Hospital ist auch Two Point Campus eine charmante, zugängliche und tiefgründige Management-Simulation, jetzt aber in einer ganz neuen Umgebung. Für weitere Informationen über Two Point Campus besuchen Sie www.twopointcampus.com , wo Sie sich auch für den County Pass anmelden können, der Spielern und Spielerinnen zum Release einen begehrten Gegenstand im Spiel schenkt. Wer mag, der kann das Spiel auf Instagram , Facebook und Twitter vim Detail verfolgen.

