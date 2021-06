Tiny Tina's Wonderlands: Fantasy-Lootshooter von Gearbox kommt 2022

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Wenn ihr die Borderlands-Reihe von Gearbox kennt, dann dürfte euch die Sprengstoff-Freundin Tiny Tina ein Begriff sein. Bei Kickoff-Event zum Summer Game Fest wurde mit Tiny Tina's Wonderlands nun ein Spiel angekündigt, dass die Postapokalpyse der Hauptreihe durch ein High-Fantasy-Setting austauscht. Ihr durchstreift also Dungeons, müsst euch gegen den Dragon Lord wehren und trefft auf zahlreiche magische Wesen. Wie Gearbox betont, soll es sich aber nicht um einen Borderlands-Ableger handeln, sondern ein ganz eigenes Spiel.

Auch wenn das Szenario von Tiny Tina's Wonderlands in einer fast schon klassischen Fantasy-Welt angesiedelt ist, werdet ihr euch gegen die Drachen, Skelette, Kobolde und anderen Monster allem Anschein nach mit futuristischen Schießprügeln wehren, dürft aber passend zum Setting auch Magie nutzen, um die Fiesling auszuschalten. Das passt auch zur grundlegenden Story-Prämisse, ihr spielt eine Tabletop-Partie nach, die Tiny Tina als Spielleiterin begleitet. Was den Loot Shooter von Borderlands abhebt ist beispielsweise, dass ihr euren Charakter vollumfänglich anpassen könnt. Angesetzt ist der Release für PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One und den PC. Als Erscheinungszeitraum ist grob Anfang 2022 angepeilt.

In einem ersten Trailer, den ihr unterhalb dieser Zeilen ansehen könnt, ist schon einmal der typische Borderlands-Grafikstil zu erkennen. Außerdem werden ein paar Synchronsprecher genannt: Andy Samberg (Saturday Night Live, Brooklyn Nine-Nine), Wanda Sykes (Bad Moms, Ice Age 4), Will Arnett (Arrested Development, Bojack Horseman) und Ashly Burch (The Last of Us 2, Tiny Tina). Mit dem einzigartigen Arschgaul findet außerdem eine weitere Figur aus Borderlands ihren Weg in Tiny Tina's Wonderlands. Das Diamantpferd ist bekannt als Schoßtier des Bösewichts Handsome Jack.