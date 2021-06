PM: FOR HONOR YEAR 5 SEASON 2 MIRAGE AB SOFORT SPIELBAR (Ubisoft News)

PC XOne PS4

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Düsseldorf, 10. Juni 2021 – Ubisoft gab heute bekannt, dass Year 5 Season 2 Mirage von For Honor ab sofort spielbar ist. For Honor ist für PlayStation®4, Xbox One-Konsolen und Windows PC sowie auf Ubisoft+, dem Abonnement-Service von Ubisoft* erhältlich. Das Spiel kann ebenfalls auf PlayStation®5 und Xbox Series X|S dank Abwärtskompatibilität spielbar. Der Event-Trailer kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit. Die AT-Version des Videos kann hier aufYouTubegefunden werden und steht ebenfalls zumDirektdownloadbereit. Mirage bringt eine schreckliche Dürre über Heathmoor, die überall auf dem Land die Ernte sowie die Befestigungen gefährdet. Die Vegetation und das Wasser hielten den legendären Kyoshin-Tempel in der Myre vor allen verborgen. Doch jetzt verliert der Tempel seinen Schutz. Ab heute startet das neue zeitlich begrenzte In-Game-Event Visionen der Kyoshin. Ressourcenkämpfe zwischen den Krieger:innen von Horkos und Chimera werden dabei im Kyoshin-Tempel ausgetragen, während sie auf seltsame Samurai stoßen, die unbekannte Fähigkeiten zu besitzen scheinen. Das Update bringt ebenfalls einen kostenfreien Event-Pass, inklusive Helmschmuck, Stimmungseffekt, Schlacht-Montur und einzigartiger Waffen. Year 5 Season 2 Mirage stellt neue, von der Dürre beeinflusste VersionenderTempelgarten-, Wald-, Belvedere-und derHighfort-Kartevor. Es kann zudem ein Battle Pass mit Premium-Inhalten erworben werden, der eine neue Exekution und eine neue,gemeinsameGeste beinhaltet.Zu guter Letzt dürfen sich die Spieler:innen auf einen brandneuen Helden freuen, der nach dem TU2-Update der Samurai-Fraktion beitreten wird.

