Overwatch: Crossplay ab 22. Juni / Battle.Net-Pflicht auf Konsolen

Wie Entwickler Blizzard in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat wird der Online-Shooter Overwatch (im Test, Note: 9.5) in Kürze um Crossplay erweitert werden. Die Beta für plattformübergreifendes Spielen soll am 22. Juni 2021 auf PC, Playstation, Xbox und Nintendo Switch starten. Wenn ihr euch bis zum 31. Dezember 2021 in Overwatch einloggt, erhaltet ihr eine goldene Lootbox mit besonderen Items.

Damit ihr Crossplay nutzen könnt, müsst ihr euren Konsolen-Account zwingend mit eurem Battlet.Net-Account verbinden. Blizzards hauseigener Dienst wurden außerdem mit einem Update versehen, der weltweites Spielen ohne Einschränkungen ermöglichen soll. Ihr seid also nicht mehr gezwungen, eure Battle.Net-Region zu wechseln, wenn ihr mit Freunden aus anderen Ländern spielen wollt.