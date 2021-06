PM: Die Freude und Gemeinschaft des Gaming für alle! (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Unsere Mission bei Xbox ist einfach: Wir wollen jedem Menschen auf der Welt die Freude am Spielen und an der Gemeinschaft vermitteln. Das erreichen wir nur, wenn alle Menschen frei entscheiden können, welches Spiel sie spielen; mit wem sie es spielen; und wo sie es spielen. Noch bevor am Sonntag der erste Xbox und Bethesda Games Showcase stattfindet, erfährst Du in einem Gespräch zwischen Phil Spencer, Head of Xbox, und Microsoft CEO Satya Nadella, mehr zur Bedeutung von Gaming für Microsoft – und für die Welt. Teil der Diskussion ist auch der Xbox Game Pass, der die Art und Weise verändert, wie wir Spiele entdecken, uns verbinden, gemeinsam spielen – und wie Xbox und alle Spiele der 23 Studios auf noch mehr Screens ein Zuhause finden.

“Wir sind davon überzeugt, dass es bei Videospielen und interaktiver Unterhaltung nicht wirklich um Hardware und Software geht – es geht nicht um den Pixel. Vielmehr sind es die Menschen – denn Spiele bringen Menschen zusammen,“ so Spencer. “Spiele bauen Brücken und schmieden Bande – sie erzeugen gegenseitige Empathie zwischen Menschen auf der ganzen Welt. Freude und Gemeinschaft – das ist der Grund, warum wir hier sind.“

“Gaming ist ganz eng verbunden mit unserer Unternehmensvision,“ sagt Nadella. “Es ist die Mission von Xbox, allen Menschen auf diesem Planeten die Freude und Gemeinschaft des Gaming zu ermöglichen – was ich absolut liebe! Und dieser Gedanke ist so eng mit der Mission von Microsoft verbunden, jede Person und jedes Unternehmen auf dem Planeten zu befähigen, mehr zu erreichen.”

“Als Unternehmen ist Microsoft ganzheitlich auf Gaming ausgerichtet. Gaming ist die dynamischste Kategorie in der Unterhaltungsindustrie. Drei Milliarden Konsument*innen suchen beim Gaming nach Unterhaltung, Gemeinschaft, Kreation sowie echten Errungenschaften. Es ist unser Ziel, sie alle zu befähigen, egal, wo sie spielen.”

“Wir glauben, dass Microsoft eine führende Rolle bei der Demokratisierung des Gaming spielen und die Zukunft der interaktiven Unterhaltung formen kann. Es gibt drei Schlüsselbereiche, in denen wir einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil haben: Erstens, unsere Führungsposition im Cloud Computing. Zweitens, die Ressourcen, unseren Abo-Service Xbox Game Pass auszubauen. Und drittens, unser übergeordneter Fokus, Entwickler*innen überall auf der Welt zu befähigen.“

In unserem Bestreben, mit Xbox Milliarden von Spielern zu erreichen, erfährst Du im Folgenden neue Informationen rund um den Erfolg des Xbox Game Pass und die nächsten Schritte bei Xbox.

Team Xbox ist sich der Größe der Mission bewusst und sie alle wissen, dass noch ein weiter Weg zu gehen ist. Phil ist davon überzeugt, dass Microsoft auf Grund der enormen Quellen technischer Innovation, der finanziellen Ressourcen und der jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der Videospiele genau die Anforderungen erfüllt, um die Freude und Gemeinschaft des Gaming allen Menschen zugänglich zu machen.

Wenn Du mehr über die neuesten Games erfahren möchtest, schau am Sonntag, den 13. Juni ab 19:00 Uhr deutscher Zeit beim Xbox und Bethesda Games Showcase vorbei!